На Тамбовском пороховом заводе произошел второй пожар за полгода

На федеральном казенном предприятии «Тамбовский пороховой завод» (Котовск Тамбовской области) ночью произошел пожар, площадь возгорания составила 300 кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре в одноэтажном отдельно стоящем здании предприятия поступило на пульт диспетчера в 00:22 субботы, 11 ноября. Согласно сообщению МЧС, подразделения пожарной охраны оперативно провели ликвидацию возгорания. О причинах пожара не сообщается.

Пять месяцев назад, в июне, на заводе произошел взрыв при проведении демонтажных работ оборудования по изготовлению пироксилина с использованием электроинструмента, проводимых крымской организацией ООО «Югстрой». Его жертвами стали пять человек. Еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Также получило повреждения двухэтажное кирпичное здание площадью 180 кв. м. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявлял, что причиной инцидента стал не теракт, а человеческий фактор.

Мария Старикова