Украинские беспилотники сбиты над Орловской и Тамбовской областями

В течение ночи 14 ноября ПВО сбила четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Они пролетали над территорией Брянской, Московской, Орловской и Тамбовской областей, сообщили в Минобороны РФ.

Это первое официальное сообщение о прилете беспилотника в Тамбовскую область.

Орловский губернатор Андрей Клычков уточнил, что БПЛА был сбит ранним утром 14 ноября на северо-западе области. По его словам, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. «Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения», — добавил господин Клычков.

О других событиях на 629-й день спецоперации России на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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