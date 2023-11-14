Никто не захотел открывать Белгородской области кредитные линии на 6 млрд рублей

Аукционы по выбору банка для открытия Белгородской области трех кредитных линий с суммарным лимитом 6 млрд руб. признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Общая сумма начальных цен контрактов составляла 2,5 млрд руб. — от 756 млн до 924 млн руб. в соответствии с лимитами кредитов.

Белгородский минфин искал банк, который сможет открыть региону кредитные линии на 1,8 млрд, 2 млрд и 2,2 млрд руб. с плавающими ставками сроком действия 1 096 дней каждая. Согласно аукционной документации, объявление торгов обусловлено необходимостью «финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Белгородской области».

В ноябре поиск банка объявила администрация Старооскольского городского округа Белгородской области. Муниципалитет хочет открыть две кредитные линии с совокупным лимитом 640 млн руб.

Как макрорегион увеличил долги по кредитам из федерального бюджета в 2023 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте