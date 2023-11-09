Белгородский Старый Оскол хочет открыть кредитные линии на 640 млн рублей

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области объявила два аукциона по выбору банка для предоставления двух кредитных линий с суммарным лимитом 640 млн руб. (290 и 350 млн). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В документации уточняется, что средства необходимы Старооскольскому горокругу для погашения долгов и дефицита бюджета.

Общая начальная цена контрактов составляет 77 млн руб. (34,9 и 42,1 млн соответственно). Срок действия каждой линии определен в 275 дней: с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Кредитная ставка — фиксированная. Ее процент не уточняется.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 ноября. Итоги будут подведены 20 ноября.

Ранее стартовал поиск банков для открытия Белгородской области трех кредитных линий с совокупным лимитом 6 млрд руб. Дополнительные средства необходимы региону для погашения долгов и дефицита областного бюджета. Срок действия каждой линии — 1 096 дней.

Алина Морозова

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