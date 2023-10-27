Стартовал поиск банка для открытия Белгородской области кредитных линий на 6 млрд рублей

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области объявило поиск банка для открытия региону трех кредитных линий с совокупным лимитом 6 млрд руб. (на 1,8 млрд, 2 млрд и 2,2 млрд руб.). Общая сумма начальных цен контрактов составляет 2,5 млрд руб. (от 756 млн до 924 млн руб. в соответствии с лимитами кредитов). Информация об этом появилась на портале госзакупок. Процентная ставка кредитов обозначена как плавающая. Срок действия каждой линии должен составить 1 096 дней.

Согласно аукционной документации, открытие кредитов обусловлено необходимостью «финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Белгородской области».

Подрядчика выберут в ходе трех аукционов, заявки на участие в которых будут приниматься до 13 ноября. Итоги подведут 15 ноября.

Ранее Сбербанк получил право на открытие Белгороду кредитной линии на 600 млн руб.

Как макрорегион увеличил долги по кредитам из федерального бюджета в 2023 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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