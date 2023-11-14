ФАС проанализирует ценообразование куриных яиц в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила региональным органам проверить формирования цен на куриные яйца. Соответствующие запросы были направлены производителям продукции, сообщается на сайте ФАС.

На основании полученных данных служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на куриные яйца у производителей. Также ФАС направила запросы 10 федеральным ритейлерам с целью выяснить еженедельную динамику средневзвешенных закупочных и розничных цен на яйца.

Ранее Минэкономики сообщило, что годовая инфляция в России с 31 октября по 7 ноября увеличилась с 6,69% до 6,99%. В сегменте продовольственных товаров цены суммарно выросли на 0,47%. Стоимость куриных яиц в 52 регионах увеличилась на 10–20%.

Подробнее — в материале «Не помидором, так яйцом».

Александра Горошилова