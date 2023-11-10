Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 6,99%

Минэкономики сообщило, что годовая инфляция в России с 31 октября по 7 ноября увеличилась с 6,69% до 6,99%. По данным Росстата, за неделю рост цен ускорился с 0,14% до 0,42%. С начала ноября потребительские цены выросли на 0,37%.

В сегменте продовольственных товаров цены суммарно выросли на 0,47%. Стоимость плодоовощной продукции выросла на 2,62%. Куриные яйца в 52 российских субъектах подорожали на 10-20%. При этом икра лососевых рыб подешевела на (-2,5%), консервы для детского питания и какао — на 0,2-0,7%.

Стоимость непродовольственных товаров в среднем увеличилась на 0,63%. Легковые автомобили подорожали на 3,33%. Бензин подешевел на 0,21%, цены на дизельное топливо практически не изменились.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,06%. Стоимость авиабилетов на внутренние рейсы снизилась на 4,30%, подешевели услуги гостиниц и санаториев.

Согласно базовому сценарию Центробанка, инфляция в 2023 году составит 7-7,5%, а к целевому значению в 4% приблизится в 2024 году. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что инфляция будет снижаться весной следующего года, но на протяжении нескольких кварталов необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику.

Лусине Баласян