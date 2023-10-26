«Газпром» вывел добычу в плюс

Добыча газа в РФ растет относительно показателей прошлого года второй месяц подряд. Так, в сентябре рост добычи составил 2,5%, до 47,83 млрд кубометров, при этом по итогам трех кварталов добыча упала на 5,7%, до 474 млрд кубометров. «Газпром» нарастил добычу в сентябре на 4% год к году, до 29 млрд кубометров. Положительную динамику аналитики объясняют ростом производства на Ковыктинском месторождении «Газпрома» и в рамках проекта «Сахалин-1». Кроме того, последние два месяца на динамику добычи все сильнее влияет низкая база прошлого года.

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В январе—сентябре 2023 года добыча газа в РФ снизилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 474,375 млрд кубометров (приведены данные с учетом газа, сожженного в факелах), сообщили “Ъ” источники, знакомые со статистикой Минэнерго. Однако в сентябре добыча выросла на 2,5% год к году, до 47,83 млрд кубометров (приводятся данные без учета газа, сожженного в факелах). В январе—августе добыча газа, по данным “Ъ”, снизилась на 10,2%, до 409,6 млрд кубометров, в августе производство газа в РФ выросло на 2,7% год к году, до 47,4 млрд кубометров (без учета газа, сожженного в факелах).

Объем добычи «прочих недропользователей», практически точно отражающий не раскрываемые теперь показатели «Газпрома», за девять месяцев снизился на 13,75% год к году, до 289,3 млрд кубометров.

В сентябре добыча «прочих недропользователей» выросла на 4%, до 29 млрд кубометров газа, после того как в августе впервые показала рост в годовом выражении за последние 16 месяцев (на 3,3% к августу 2022 года).

«Газпром» на протяжении длительного времени сокращал добычу из-за снижения экспорта в Европу: РФ, до начала военных действий на Украине являвшаяся крупнейшим поставщиком газа в Европу, теряет свою долю на континенте при растущем спросе на СПГ в странах ЕС. Сейчас поставки российского трубопроводного газа идут в Европу в относительно небольшом объеме транзитом через Украину и через «Турецкий поток». В «Газпроме» статистику добычи не комментировали.

«Газпром нефть» за январь—сентябрь снизила производство газа на 12,7% год к году, до 21,5 млрд кубометров, в сентябре компания добыла на 16,8% меньше, чем годом ранее,— около 2 млрд кубометров.

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК в январе—сентябре снизил добычу на 2% относительно прошлого года, до 58,6 млрд кубометров. За сентябрь добыча компании осталась примерно на уровне прошлого года — 6,47 млрд кубометров.

«Роснефть» за девять месяцев нарастила добычу на 59%, до 57,9 млрд кубометров, за счет увеличения мощностей «Роспана» и Харампурского месторождения. Но уже в сентябре динамика добычи замедлилась — рост составил 3,7%, до 5,3 млрд кубометров, за счет выравнивания эффекта базы, поскольку рост добычи на «Роспане» и Харампуре пришелся на осень прошлого года. «Роспан» в текущем году должен выйти на полку добычи в 21 млрд кубометров в год.

ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» снижали добычу в сентябре, вероятно, из-за ограничений на добычу нефти (и, соответственно, попутного газа) в рамках соглашения ОПЕК+.

Из нефтекомпаний наибольший рост — в 2,2 раза год к году — у «Славнефти» из-за кратного роста добычи «Славнефть-Красноярскнефтегазом», однако из-за небольших объемов добычи это не оказывает значимого влияния на общероссийскую динамику.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что добыча газа в сентябре выросла в основном за счет увеличения добычи «Газпромом» (вероятно, за счет роста добычи на Ковыктинском месторождении для поставок в Китай по «Силе Сибири») и за счет восстановления добычи нефти и попутного газа на проекте «Сахалин-1» «Роснефти».

Вместе с тем на динамику добычи в августе—сентябре оказывает влияние эффект низкой базы прошлого года — в августе—сентябре 2022 года «Северный поток-1» уже не работал, а 26 сентября на газопроводе была совершена диверсия, напоминает господин Кондратьев. «Как результат, экспорт газа в сентябре 2022 года был низким, и результаты сентября 2023 года с учетом роста поставок по "Силе Сибири" оказались лучше прошлогодних»,— считает он. Слабый внутренний спрос из-за теплой погоды в европейской части РФ не оказал значимого влияния на сентябрьскую добычу. По данным «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), в сентябре 2023 года средняя температура составила 13,6°С (+2,9°С к прошлому году), что привело к сокращению поставок на внутренний рынок: например, потребление газа в Москве в сентябре упало на 12% год к году, в Петербурге — на 26%. Возможно, «Газпром» увеличил закачку в ПХГ, полагает аналитик. Глава компании Алексей Миллер косвенно подтвердил это 25 октября, заявив о рекордном запасе газа в хранилищах — 72,84 млрд кубометров.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов