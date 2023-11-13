Комитет венгерской безопасности

В Венгрии создадут специальное управление, в задачи которого войдет расследование деятельности, «угрожающей суверенитету страны». Соответствующий законопроект внесут в парламент уже во вторник. С особо пристальным вниманием новая структура будет следить за финансированием из-за рубежа политических партий, СМИ и общественных организаций, в которых Будапешт видит проводников интересов Вашингтона и Брюсселя. Оппозицию и многих экспертов новая инициатива обеспокоила, но точно не удивила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Впервые в правящей венгерской партии «Фидес» упомянули о готовящемся «законопроекте по защите суверенитета» еще в сентябре, но с тех пор о нем практически ничего не было слышно. Однако работа в этом направлении явно велась, поскольку уже 14 ноября «Фидес» собирается внести соответствующий законопроект в парламент. «Этот офис или орган, посмотрим, как он будет называться, мог бы отслеживать все виды деятельности, которая нарушает суверенитет страны»,— заметил на брифинге в минувший четверг глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщая о планах рассмотрения проекта парламентариями.

Никаких деталей документа он не привел, однако еще в сентябре один из законодателей от «Фидеса» обмолвился, что в рамках защиты суверенитета под особый контроль попадут «левые журналисты, квазигражданские организации» и политические партии. Словом, все те, кого власти давно и открыто стали именовать проводниками идей Брюсселя и Вашингтона.

При этом нельзя сказать, что до сих пор НПО, оппозиционным журналистам и политикам жилось в Венгрии очень вольготно.

Одним из первых шагов венгерского правительства по ужесточению контроля за финансовыми дотациями из-за рубежа (и следовательно, за иностранным влиянием) стал принятый в 2017 году закон о регулировании деятельности иностранных вузов, действующих на территории республики. По общему мнению критиков, он был прежде всего нацелен на Центрально-Европейский университет, считавшийся оплотом вольнодумия и либерализма (впоследствии его деятельность была признана нежелательной и Генпрокуратурой РФ). Но главным раздражителем для премьера Виктора Орбана, бесспорно, стал тот факт, что университет был основан при финансовой поддержке американского миллиардера Джорджа Сороса, который через свой фонд спонсировал и многие работавшие в Венгрии НПО (Институт «Открытое общество» (сеть фондов Сороса) признан в РФ нежелательной организацией).

При этом по большей части деньги миллиардера шли тем, кто стремился помочь мигрантам. А для премьера Орбана это было «красной тряпкой». И уже после победы на парламентских выборах 2018 года партия власти активно взялась за дальнейшую борьбу с «детищами» американца на территории страны. Так, появился закон с неофициальным названием «Остановите Сороса», который ввел для всех действующих в Венгрии организаций, «спонсирующих, организующих или как-либо содействующих» миграции, налог 25% на все пожертвования из-за рубежа. Кроме того, он обязал все НКО, работающие в сфере миграции, получать одобрение своей деятельности в МВД, что заметно сузило таким организациям пространство для маневра.

Параллельно венгерские власти взялись за СМИ. Огромное число в прошлом независимых медиа были куплены лояльными бизнесменами (эта судьба, в частности, постигла крупнейшие новостные интернет-порталы Origo и Index), а в 2018 году около 500 венгерских СМИ вошли в специально созданный Центральноевропейский фонд прессы и СМИ, которыми руководят близкие к Виктору Орбану медиаменеджеры и политики.

Что же касается политических партий, то им давно законодательно запретили принимать иностранное финансирование. Впрочем, некоторые не послушались.

По крайней мере нынешним летом Венгерская служба государственного аудита обвинила коалицию из шести оппозиционных партий во главе с экс-кандидатом в премьеры Венгрии Петером Марки-Заи в получении из-за рубежа как минимум €4,6 млн на предвыборную кампанию 2022 года.

В течение последних десяти лет Виктор Орбан последовательно расширял влияние своей партии на все сферы общественной жизни и проводил мысль о том, что иностранные структуры то и дело вмешиваются в венгерскую политику, а все его критики действуют вопреки национальным интересам. В этом контексте новая инициатива «Фидеса» по защите суверенитета никого сильно не удивила, хотя и обеспокоила.

«Идея создания органа по защите суверенитета определенно вписывается в тенденцию... Мы вполне обоснованно опасаемся, что этот закон впишется в поток действий правительства, направленных на ограничение участия в общественной жизни и работы свободной прессы»,— заметила директор по стратегии Венгерского союза гражданских свобод Стефания Капрончай (цитата по The Guardian). К слову, на днях именно эта организация оказалась главной мишенью нападок со стороны проправительственных СМИ за стремление провести в Венгрии пропалестинский марш.

Оппозиция же восприняла новости о готовящемся законопроекте по защите суверенитета в качестве разминки перед грядущими в будущем году выборами в Европейский парламент. «Обычно "Фидес" начинает отвлекающую кампанию, когда хочет отвлечь внимание людей от реальных проблем вроде инфляции, состояния наших систем образования, здравоохранения и социального обслуживания»,— предположил член венгерского парламента от оппозиционной партии Momentum Томпос Мартон. Он посоветовал правительству, если оно реально намерено начать борьбу с тем, что ставит суверенитет Венгрии под угрозу, «начать со своих собственных сделок с Москвой и Пекином».

Между тем доцент Института коммуникаций и медиаисследований Печского университета Габор Поляк в беседе с “Ъ” не исключил, что появление структуры по защите суверенитета не приведет к каким-либо катастрофическим последствиям. «Это уже десятая юридическая угроза в адрес независимых НПО и СМИ. Удивительно, но принятые до сих пор нормативные решения остались на бумаге и не были реализованы. Суд ЕС признал регулирование деятельности НПО, финансируемых из-за рубежа, нарушением законодательства Евросоюза. И возможно, сейчас родится еще один "беззубый лев", что в лучшем случае приведет к изменению способа финансирования избирательных кампаний. Неопределенная и не очень сильная угроза не помешает НПО и СМИ работать так, как они это делали в течение многих лет под постоянной угрозой»,— предположил эксперт.

При этом, однако, господин Поляк допустил и другой вариант — появление механизма, который станет действительно «серьезной юридической угрозой иностранной помощи», что «по сути, будет означать конец независимых СМИ и гражданского общества». Хотя, по его словам, это неминуемо ударит и по позициям самой партии власти. «Для "Фидеса" это также означало бы полный разрыв с ЕС. Мало того что будет потерян шанс получить средства Евросоюза, так еще и процедура в рамках статьи 7 (договора о Европейском союзе.— “Ъ”), скорее всего, закончится потерей Венгрией права голоса»,— подытожил собеседник “Ъ”.

Примечательно, что недавно у венгерского премьера нашелся единомышленник в плане недоверия и даже нелюбви к неправительственным организациям.

9 ноября, в тот день, когда в Будапеште анонсировали скорое внесение в парламент законопроекта о защите суверенитета, премьер соседней Словакии Роберт Фицо, только-только вернувшийся к власти и обещавший после своей победы на сентябрьских выборах, что «эпоха господства НПО в Словакии закончилась», заявил: отныне Братислава будет помогать только тем НПО, которые преследуют «благородные цели» (например, участвуют в охране природы или поддержании исторических памятников). Правда, в отличие от господина Орбана, Роберт Фицо решил не перекрывать «неправильным» организациям финансирование из-за рубежа. «Мы хотим провести очень четкое различие между НПО, которые занимаются чистой политикой, и теми, чья единственная цель — нанести вред правительству. Таким организациям незачем получать деньги из государственных источников (а это около €50 млн в год.— “Ъ”). Пусть ищут богатых зарубежных спонсоров, которые у них все равно есть»,— заявил словацкий премьер в минувший четверг.

Наталия Портякова