Финляндия ввела полный запрет на пересечение границы на велосипедах с 15 ноября

Власти Финляндии с 15 ноября на неопределенный срок вводят полный запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах. Об этом говорится в сообщении посольства РФ вечером в понедельник, 13 ноября.

Как напомнили в дипломатической миссии, в пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра (с российской стороны — МАПП Торфяновка, Брусничное и Светогорск) аналогичные ограничения действуют с 9 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в погранслужбе Юго-Восточной Финляндии запрет на пересечение финской границы на велосипеде объяснили увеличением числа нелегалов, которые через территорию Россию пытались попасть в Финляндию.

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