На юго-востоке Финляндии запретили въезд россиянам на велосипедах

Контрольно-пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили с 9 ноября въезд из России на велосипеде, сообщил Радио Sputnik дежурный сотрудник пограничной охраны КПП Ваалимаа.

Как стало известно «Фонтанке», речь идет о КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа. Информацию подтверждают очевидцы в соцсетях. Теперь единственный законный способ пересечь границу Финляндии через эти пункты — на автобусе.

В сентябре Финляндия запретила въезд из России на легковых автомобилях с российскими номерами. Исключение было сделано только для автомобилей, зарегистрированных в Евросоюзе.

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