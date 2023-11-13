В Финляндии объяснили запрет на въезд велосипедистов из России нелегалами

Запрет на пересечение финской границы на велосипеде вызван нелегалами, которые через территорию Россию пытались попасть в Финляндию, сообщил заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари финским журналистам.

По его словам, только за прошедшую неделю было зафиксировано около 30 случаев прибытия на границу людей без документов. А с августа таких случаев было более 90. «Они ехали с неполными документами, без работающих велосипедных фонарей и шлемов»,— добавил господин Луккари.

В финской пограничной службе заявили, что на велосипедах в последнее время въезжают в основном граждане третьих стран, которые используют Россию для транзита с целью просить убежище в Финляндии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что контрольно-пропускные пункты на юго-востоке Финляндии перестали впускать желающих пересечь границу на велосипеде. Запрет начал действовать 9 ноября.

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