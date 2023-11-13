Обвиняемый в подготовке покушения на Соловьева назвал мотивом его поддержку СВО

Уроженец Эстонии Максим Дружинин, который проходит обвиняемым по уголовному делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, сообщил, что поводом для совершения преступления была активная поддержка журналистом военной операции на Украине. Максим Дружинин в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда, где рассматривается его дело, также заявил, что покушение было спланировано украинскими спецслужбами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Стрижаков во время заседания суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Василий Стрижаков во время заседания суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали убить Соловьева в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО»,— отметил Максим Дружинин в своих показаниях (цитата по «РИА Новости»). Также он рассказал, что ему и его подельникам за совершение покушения на Владимира Соловьева было обещано вознаграждение в размере 1 млн руб.

Сейчас в Москве под арестом находятся шесть обвиняемых — Андрей Пронский, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Александр Дружинин и Тимофей Мокий. По данным ФСБ, которая сообщила об их задержании 25 апреля, покушение готовилось по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В СБУ эту информацию назвали выдумкой.

По данным следствия, обвиняемые — участники запрещенной в РФ террористической группировки National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть») — планировали взорвать автомобиль Владимира Соловьева, а затем сбежать на Украину. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (подготовка убийства общеопасным способом). Часть обвиняемых, в том числе Максим Дружинин, согласились сотрудничать со следствием.

Глава СКР Александр Бастрыкин утверждал, что участники подготовки покушения на телеведущего причастны «к совершению четырех терактов». Он утверждает, что обвиняемые поджигали военные комиссариаты, «уничтожили четыре машины» и дом. Теракты, по словам главы СКР, были совершены в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях.

Подробнее о деле о покушении на Владимира Соловьева читайте в публикации «Ъ» «Подпись Неразборчива решил заговорить».

Александр Кислов