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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин: обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева причастны к четырем терактам

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемые в покушении на журналиста Владимира Соловьева совершили четыре теракта в нескольких регионах России. По данным следствия, они сами изготавливали огнестрельное оружие и взрывные устройства.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщил «РИА Новости» Александр Бастрыкин, обвиняемые поджигали военные комиссариаты, «уничтожили четыре машины» и один дом. Теракты, по словам главы СКР, были совершены в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях.

По данным следствия, все террористические акты спонсировались с Украины лицами, «заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России».

В Москве под арестом находятся шесть обвиняемых в покушении на Владимира Соловьева — Андрей Пронский, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Александр Дружинин, Тимофей Мокий. По данным ФСБ, которая сообщила об их задержании 25 апреля, покушение готовилось по заданию Службы безопасности Украины. В СБУ эту информацию назвали выдумкой.

По данным следствия, обвиняемые — участники запрещенной террористической группировки National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть») — планировали взорвать автомобиль Владимира Соловьева, а затем сбежать на Украину. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (подготовка убийства общеопасным способом). Часть обвиняемых согласилась сотрудничать со следствием.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Покушению добавили терроризма».

Лусине Баласян

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