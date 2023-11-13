Самокаты едут к трезвости

За вождение самоката или велосипеда в нетрезвом виде будут штрафовать на 30 тыс. руб. Правительство поддержало законопроект о наказании за управление средствами индивидуальной мобильности после принятия алкоголя. Документ подготовил сенатор Артем Шейкин. Инициатива предусматривает также штрафы за отказ от медицинского освидетельствования, за превышение скорости и за сокрытие с места аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Возложить обязанность по контролю за такими правонарушениями планируется на полицию, уточнил автор инициативы Артем Шейкин:

«Поскольку СИМ является средством повышенной опасности, контроль и определение состояния алкогольного опьянения должны осуществляться по аналогии с отслеживанием нетрезвого состояния водителей транспортных средств. Нарушения ПДД пользователями электросамокатов и велосипедов должны выявляться органами полиции.

Законопроектом устанавливаются меры ответственности для пользователей СИМ. Штраф за пьяную езду на электросамокате или велосипеде — до 30 тыс. руб. Ответственность за превышение скорости при использовании СИМ составит до 5 тыс. руб. Штраф за езду на электросамокате или велосипеде одновременно нескольких человек — до 3 тыс. руб. За перевозку детей на самокате — до 5 тыс. руб.

Ответственность за неостановку по требованию сотрудника полиции — до 800 руб. Отказ от медосвидетельствования составит до 30 тыс. руб. Штраф за оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП — до 5 тыс. руб.».

В марте в правилах дорожного движения впервые появились нормы, касающиеся средств индивидуальной мобильности. Такой статус получили электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. В ПДД закреплены предельная допустимая скорость — не более 25 км/ч, регулировка движения специальными дорожными знаками и прочее. Но некоторые пробелы все еще остались, говорит председатель адвокатского бюро «Аманлиев, Комаровская, Тимченко» Марат Аманлиев:

«Некоторые электрические самокаты развивают скорость до 60-70 км/ч, и люди носятся на них без защитной экипировки. Если человек на СИМ, например, заденет автомобиль или въедет в него, то возмещать ущерб будет водитель машины в отсутствие вины, потому что владелец источника повышенной опасности априори обязан компенсировать получаемый вред.

Если у нас примут какое-то нормативно-правовое регулирование, связанное с привлечением к ответственности лиц, управляющих СИМ, это будет правильно. Давно нужно было ими заняться».

Правительство сенаторский законопроект поддержало, но в отзыве указано, что документ необходимо доработать. В частности, авторам рекомендовано дополнить проект данными о количестве людей, привлеченных к административной ответственности за нарушения на дороге, а также о том, почему уже существующих мер контроля недостаточно.

Кроме того, за предложенными ужесточениями нет никакой исследовательской базы, отметил представитель сообщества Electro.club, руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов:

«Необходимо провести исследования, установить скорость реакции человека, который едет на средстве индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения и без, и только после этого уже вводить какие-то меры.

Официальных испытаний никто не проводил. Были добровольные испытания электросамоката и моноколес по инициативе МАДИ, и там средства индивидуальной мобильности показали то, что их характеристики, тормозные прежде всего, соответствуют гораздо более старшим средствам передвижения, тем самым доказав свою безопасность.

Да, действительно, езда в пьяном виде может быть опасной, но необходимо провести официальные испытания и установить, какая доля алкоголя все-таки может находиться в крови для того, чтобы считать это нарушением».

По статистике МВД по состоянию на сентябрь, в стране произошло около 2,5 тыс. ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности. Это втрое больше, чем было зафиксировано осенью 2022 года.

Депутаты Госдумы призвали ввести обязательное обучение и водительские удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности, а также номера для таких аппаратов. Проект закона о регистрации электросамокатов правительство не поддержало.

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Светлана Белова