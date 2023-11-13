Дерипаска отозвал иск к Осетинской после удаления спорных фрагментов интервью

Бизнесмен Олег Дерипаска отозвал иск к журналистке Елизавете Осетинской (признана иностранным агентом) о защите чести и достоинства, поскольку она удалила все оспариваемые сведения из интервью с правозащитницей Ольгой Романовой (признана иностранным агентом). Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Дерипаска (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ходе сегодняшнего заседания Таганского районного суда Москвы выяснилось, что Осетинская добровольно удалила все оспариваемые нами сведения. Мы считаем, что таким образом Осетинская признала недостоверность распространенных ею сведений. В связи с этим мы отозвали заявленные к ней исковые требования и претензий больше не имеем»,— сообщил адвокат Алексей Мельников.

Олег Дерипаска подал иск к Елизавете Осетинской и Ольге Романовой 24 июля. Как пояснял адвокат Мельников, господин Дерипаска просил признать недействительными и порочащими его репутацию слова госпожи Романовой в интервью о том, что бизнесмен владеет двумя частными военными компаниями, которые работают на юге Украины.

Как сообщил Алексей Мельников ТАСС, в отношении Ольги Романовой исковые требования расширены. Теперь Олег Дерипаска намерен также оспорить ее высказывания в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана иностранным агентом), опубликованном неделю назад. В интервью правозащитница назвала господина Дерипаску «главным военным человеком» в России, имея в виду якобы принадлежащие ему ЧВК.

«Просим суд признать информацию не соответствующей действительности и обязать Романову опубликовать опровержение в своем аккаунте в Twitter (соцсеть X.— ''Ъ''), а также установить ей судебный штраф, если она этого не сделает добровольно»,— сказал Алексей Мельников. Заседание суда по этому иску пройдет 6 декабря.

Лусине Баласян