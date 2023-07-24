Дерипаска подал в суд на журналистку Осетинскую и правозащитницу Романову

Миллиардер Олег Дерипаска подал в Таганский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по иску выступают журналистка Елизавета Осетинская (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) и правозащитница Ольга Романова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Олег Дерипаска в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: @RussiansAreOkay / youtube.com Следующая фотография 1 / 3 Олег Дерипаска в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: @RussiansAreOkay / youtube.com

Иск господина Дерипаски был зарегистрирован 13 июля, по нему назначена «предварительная беседа» на 10 августа, говорится в картотеке дел Таганского райсуда столицы. Рассматривать дело будет судья Ольга Синельникова. В документах суда детали иска не раскрываются.

Адвокат бизнесмена Алексей Мельников сообщил «Интерфаксу», что Олег Дерипаска в судебном порядке собирается добиться опровержения информации о том, что ему «принадлежит две частные военные компании». Эти сведения, по словам господина Мельникова, распространила Ольга Романова в интервью Елизавете Осетинской. «Данная информация не соответствует действительности и является клеветой»,— сообщил юрист, уточнив, что Олег Дерипаска не требует с ответчиков выплаты денежной компенсации, а лишь требует, чтобы они публично опровергли распространенную ими информацию.

Издание The Bell (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) отмечает, что также Олег Дерипаска просит суд обязать выплачивать Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову по 10 тыс. руб. неустойки за каждый день, пока они не исполнят решение суда.

Александр Кислов