Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дерипаска подал в суд на журналистку Осетинскую и правозащитницу Романову

Миллиардер Олег Дерипаска подал в Таганский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по иску выступают журналистка Елизавета Осетинская (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) и правозащитница Ольга Романова.

Предыдущая фотография
Олег Дерипаска в 2021 году

Олег Дерипаска в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Фото: @RussiansAreOkay / youtube.com

Следующая фотография
1 / 3

Олег Дерипаска в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Фото: @RussiansAreOkay / youtube.com

Иск господина Дерипаски был зарегистрирован 13 июля, по нему назначена «предварительная беседа» на 10 августа, говорится в картотеке дел Таганского райсуда столицы. Рассматривать дело будет судья Ольга Синельникова. В документах суда детали иска не раскрываются.

Адвокат бизнесмена Алексей Мельников сообщил «Интерфаксу», что Олег Дерипаска в судебном порядке собирается добиться опровержения информации о том, что ему «принадлежит две частные военные компании». Эти сведения, по словам господина Мельникова, распространила Ольга Романова в интервью Елизавете Осетинской. «Данная информация не соответствует действительности и является клеветой»,— сообщил юрист, уточнив, что Олег Дерипаска не требует с ответчиков выплаты денежной компенсации, а лишь требует, чтобы они публично опровергли распространенную ими информацию.

Издание The Bell (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) отмечает, что также Олег Дерипаска просит суд обязать выплачивать Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову по 10 тыс. руб. неустойки за каждый день, пока они не исполнят решение суда.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...