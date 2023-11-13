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Коммерсантъ FM
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Биометрию отложили на следующий год

Из-за чего затягивается внедрение системы распознавания лиц на транспорте

Власти пересматривают график внедрения биометрии на транспорте. Об изменении планов Минтранса пишет РБК. Изначально предполагалось, что уже к концу этого года система идентификации по биометрии должна заработать в 12 аэропортах. Из новой стратегии следует, что такое оборудование появится только в следующем году и только на четырех транспортных объектах.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Минтрансе пояснили, что биометрия важна, но не в приоритете. Главными задачами там назвали организацию безопасности и импортозамещение технологий. При этом эксперт по информационным технологиям Сергей Кулешов видит и другие причины для пересмотра планов:

Минтранс скорректировал график введения биометрии на транспорте

«Есть, наверное, два важных момента — деньги и сами устройства, которые для этого используются. Если с этим все в порядке, наибольшую роль будет играть результат текущего внедрения в других сферах, например при оплате, насколько биометрия в целом там работает и применяется, насколько активно люди этим пользуются. То же самое касается транспорта — метро и так далее.

Подозреваю, не очень много пассажиров прибегают к распознаванию для прохода в подземке. Видимо, такой общий невысокий спрос тоже может влиять на пересмотр планов. Системы разные, как и сценарии использования. Транспорт тут кажется наиболее очевидным вариантом применения, но не факт, что в жизни это так сработает. Время покажет, какие сценарии приживутся лучше, быстрее, какие из них будут для людей более комфортными».

Как биометрическая система готовится к тестовым трансакциям

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В Минтрансе также заявили, что изменение сроков связано с тестированием Единой биометрической системы. Ее запустили пять лет назад, и с тех пор СМИ не раз сообщали, что она плохо наполняется образцами данных. Вероятно, именно с этим и связаны задержки, считает гендиректор компании IDX Светлана Белова. Но, по ее словам, о принудительном сборе биометрии говорить пока рано:

«Все эти системы в конечном итоге ориентируются на использование ЕБС как инструмента аутентификации. А эта система наполняется крайне медленно. Сначала пытались обязать банки собирать данные, потом были еще какие-то идеи, теперь вот появилась новая. Согласно ей, биометрия, которая уже есть в коммерческих компаниях, например в кредитных организациях, у сотовых операторов, должна быть передана в Единую биометрическую систему для последующего использования.

Поэтому, мне кажется, основной мотив такого пересмотра графиков — темпы наполнения ЕБС и оценка перспектив ее использования в ближайшее время в полном объеме.

Что касается принудительного сбора биометрии, на мой взгляд, для этого пока нет правовой основы, тем более растет степень обеспокоенности граждан по поводу утечки персональных данных. И все вместе это не добавляет оптимизма».

Летом “Ъ” сообщал, что эксперимент по внедрению биометрии планирует запустить РЖД. Проект стартует в начале следующего года. Система позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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