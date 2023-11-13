Минтранс скорректировал график введения биометрии на транспорте

Минтранс намерен в 2024 году установить на четыре объекта транспортной инфраструктуры системы для идентификации пассажиров с помощью биометрии. Об этом говорится в одобренной правительством стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Изначально планировалось, что к концу 2023 года проход по биометрии запустят в 6% российских аэропортов (как минимум в 12).

Согласно обновленной стратегии, в 2025 году уже 15 объектов инфраструктуры должны использовать биометрию для допуска, в 2026 году — 70, к 2030 году таких объектов должно быть 700. Однако только в следующем году Минтранс намерен утвердить методику расчета показателей проекта, выбрать объекты для участия в нем.

В ведомстве подтвердили РБК, что ряд показателей по цифровой трансформации скорректировали. Утверждается, что «переориентация приоритетов цифровой трансформации отрасли связана с новыми вызовами», стоящими перед транспортным комплексом. Также изменение сроков связано с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС) для реализации проекта, добавили в пресс-службе Минтранса. Там уточнили, что внедрять биометрию могут не только в аэропортах, но другие потенциальные объекты не назвали.

В Минцифры заявили РБК, что в первую очередь проект по использованию биометрии будет реализован в метро. В будущем сервис планируется ввести на других видах транспорта.

Как сообщал «Ъ», ОАО РЖД, Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов. Поставщики систем распознавания лиц отмечают, что для реализации проекта ОАО РЖД потребуется парк планшетов.

Подробнее о ЕБС — в материале «Ъ» «Биометрии трубят сбор».

Лаура Кеффер