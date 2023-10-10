ЕБС настраивается на платеж

Через месяц на форуме Finopolis планируется показать оплату по биометрии с помощью единой биометрической системы (ЕБС). По словам источников “Ъ”, платеж будет проведен с помощью системы быстрых платежей и приложения «СБПэй». По мнению экспертов, технологических проблем в процессе внедрения биоэквайринга не ожидается, основным вызовом станет психология. Граждане по-прежнему с большим недоверием относятся к биометрии, не хотят ее сдавать и передавать в ЕБС, не говоря уже об использовании для платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который пройдет в начале ноября, Банк России, Национальная система платежных карт (НСПК) и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС) планируют показать оплату при помощи биоэквайринга с использованием единой биометрической системы.

«Такую возможность действительно планируется показать на Finopolis, сейчас идет подготовка к "пилоту", совместно с НСПК и ЦБТ успешно проведены первые тестовые трансакции»,— подтвердили в ЦБ. В ЦБТ также отметили, что тестирование технологии продолжается, при этом успешно проведены первые пробные трансакции.

Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с процессом подготовки пилотного проекта, решение будет основано на технологии системы быстрых платежей (СБП). Для сценария с оплатой онлайн будет применяться «СБПэй», и лицо покупателя будет сканировать камера его смартфона. В этом случае банкам не придется ничего менять, весь апгрейд для покупателя будет сделан НСПК, которая проведет модернизацию и автоматически обновит приложение «СБПэй».

При оплате офлайн, по словам источника, рассматривается вариант со сканированием лица камерой, которую специально для этого поставят на кассы магазинов и интегрируют в интерфейс кассового узла. Чтобы получить возможность платежа по биометрии, гражданин должен разрешить это в личном кабинете на «Госуслугах».

Основной проблемой в последнем случае, по словам собеседника “Ъ”, остается безопасность трансакции: поскольку оплата проходит с однофакторной аутентификацией, без дополнительного подтверждения платежа.

Для снижения риска мошенничества, по словам источника “Ъ”, планируется ввести лимит на оплату по биоэквайрингу по примеру платежей по карте без введения PIN-кода: до определенной суммы оплата будет идти по лицу, а сверх нее — как обычный платеж СБП, по QR-коду или бесконтактно с помощью «СБПэй». В случае сканирования лица с помощью смартфона само приложение «СБПэй» выступает вторым фактором аутентификации, поскольку для входа в него надо ввести пароль или авторизоваться по лицу или отпечатку пальца, поясняет собеседник “Ъ”.

Тем не менее, по словам еще одного источника “Ъ”, основным сценарием сейчас считается вариант со сканированием лица специальной камерой на кассе и терминалом, на который можно вывести QR-код для оплаты дорогих товаров, превышающих по цене лимит для биоэквайринга. По его словам, такие терминалы уже есть на рынке, и их стоимость не превышает $100.

Эксперты отмечают, что с учетом существующих примеров технической реализации биоэквайринга значимых проблем с запуском проекта нет. «Проблема не в техреализации, а в клиентах»,— уверен глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

По словам источника “Ъ” на банковском рынке, на сегодняшний день в ЕБС представлено лишь 380 тыс. образов. Даже если в нее удастся закачать десятки миллионов образов, собранных банками, это не значит, что все клиенты дадут согласие на оплату по биометрии, указывает он.

Биоэквайринг несет в себе слишком большое видоизменение клиентского сценария. «Телефон, карта, наличные — их ты держишь в руке и контролируешь, ты можешь их скрыть и сделать недоступными продавцу»,— отмечает независимый эксперт на платежном рынке Максим Митусов. «При биометрическом платеже ты не можешь спрятаться от сканирования лица, стоя у кассы, и эта суперпростота становится обратной стороной и для многих станет такой же страшилкой, как ГМО»,— отмечает он.

Кроме того, поскольку технология предусматривает СБП «под капотом», «ей присущ тот же недостаток по сравнению с традиционным эквайрингом — отсутствие понятных кэшбэков»,— поясняет Роман Прохоров.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова