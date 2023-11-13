В Литве могут лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку России

Департамент миграции при МВД Литвы проведет проверку высказываний российской балерины и актрисы Илзе Лиепы. Если соответствующие органы установят, что заявления балерины в поддержку президента Владимира Путина угрожают безопасности страны, ее лишат гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илза Лиепа

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Илза Лиепа

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство… Департамент миграции направил в соответствующие инстанции запрос с просьбой оценить публичные высказывания Лиепы»,— говорится в сообщении миграционной службы, которое приводит портал BNS.

Илза Лиепа — дочь Мариса Лиепы, латвийского балетмейстера советского происхождения. У нее есть как российское, так и литовское гражданство. Гражданкой Литвы она стала в 2000 году в порядке исключения, поскольку более десяти лет выступала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

Согласно законам Литвы, если человек получил гражданство в порядке исключения, но его действия угрожают интересам безопасности Литвы или он публично поддерживает страну, угрожающую безопасности Литвы, его могут лишить гражданства.

В ноябре 2022 года Илзе Лиепа заявила в интервью, что ей очень стыдно из-за действий стран Балтии. Она также поддержала Владимира Путина и боевые действия на Украине. Балерина назвала это противостоянием фундаментальных ценностей.

Лишить Илзе Лиепу литовского гражданства уже предлагал глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, которая с 1992 года выступала за Литву, а в 1993 году получила литовское гражданство. Комиссия по делам гражданства посчитала, что фигуристка «публично выражает поддержку России».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина