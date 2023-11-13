«Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу по итогам первого круга. В 15-м туре южане сошлись со своим главным преследователем «Зенитом». После ничьей (1:1) команды по-прежнему разделяет два очка. В погоне за лидерами сразу пять клубов: «Динамо», «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Пока все московские команды претендуют на медали. Даже «Спартак», который постоянно критикуют, одержал победу над «Ростовом» (2:1). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О нестабильности «Спартака» в этом сезоне можно слагать легенды. На старте РПЛ одной из самых популярных тем было чемпионство красно-белых, а к концу первого круга речь уже шла об отставке главного тренера народной команды.

Постоянные ротации состава Гильермо Абаскалем привели к серьезной потере очков. Сейчас ситуация вроде наживается, но вопросы по составу к Абаскалю по-прежнему задают. Перед матчем с «Ростовом» тренера спросили, почему в старте выйдет Квинси Промес, а не Александр Соболев. Ответ вряд ли устроил представителей прессы, но точно не остался незамеченным.

«Потому, что идет дождь, а не светит Солнце»,— выдал испанец. Но начал «Спартак» на таких скоростях и встречал «Ростов» так высоко, что оригинальный ответ Абаскаля ненадолго забыли. К тому же счет к 15-й минуте был уже 2:0 в пользу хозяев, а Промес сделал результативную передачу и забил гол.

После такого начала казалось, что счет в матче будет крупным, но «Спартак» больше забить так и не смог, более того, один мяч во втором тайме пропустил и взял верх — 2:1. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после финального свистка как всегда был эмоционален:

«Там всех 11 игроков можно было поменять после первого тайма, как и тренера. Первый тайм — катастрофа. Почему так происходит, это уже мои проблемы и команды».

После победы над «Ростовом» «Спартак» занимает в турнирной таблице шестое место. На первый взгляд, невысоко, но группа, которая следует за «Краснодаром» и «Зенитом», идет очень плотно. У «Динамо», «Крыльев Советов» и ЦСКА на счету по 25 очков, а у «Спартака» и «Локомотива» — по 24. Так что списывать со счетов московские клубы не стоит, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Посмотрим, как сложится зимняя пауза. А до нее нужно закрепиться в верхней части турнирной таблицы, чтобы не потерять шансы. Если отрыв будет большой, то догонять лидеров станет очень тяжело. Поэтому здесь все зависит от того, какая разница очков будет между лидерами и этими клубами».

Но до зимней паузы еще три тура, которые могут серьезно изменить таблицу. Например, в эти выходные очки в Воронеже потерял ЦСКА, сыграв вничью с «Факелом» (1:1). «Динамо» и «Локомотив» свои домашние матчи в этот раз выиграли. Железнодорожники — у «Ахмата» (2:1), а «Динамо» — у «Оренбурга» (2:0).

Но тем же армейцам еще играть с «Динамо» и «Краснодаром». «Спартаку» — с «Крыльями Советов». А «Зениту» в Москве — с «Локомотивом». Да и встречи лидеров с аутсайдерами становятся не предсказуемыми. Мало того что классный отрезок выдал «Факел», так еще и «Балтика» с «Пари НН» начали регулярно набирать очки.

Так что конец ноября и начало декабря обещают быть жаркими. А пока в чемпионате РПЛ нас ждет пауза на матчи сборных. Футбола при этом меньше не станет. Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет встречи отборочного турнира Евро-2024.

К тому же сборная России сыграет товарищеский матч с Кубой. Причем главный тренер нашей команды Валерий Карпин заверил болельщиков, что поражение его «Ростова» на сборной никак не скажется:

«Абсолютно нет. Это однозначно другая команда, другие эмоции, так что о все это завтра уже забудется».

Ждем матча Россия—Куба 20 ноября. Встреча пройдет в Волгограде. Начало игры в 19:30.

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