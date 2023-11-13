У Марцела Лички не было ничего личного

В заключительных матчах 15-го тура чемпионата России «Динамо» победило «Оренбург» — 2:0, а «Спартак» одолел «Ростов» — 2:1. В итоге бело-голубые закончили первый круг на третьем месте, а красно-белые — на шестом, хотя разделяет их всего одно очко.

В конце первого круга состоялась встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички со своей бывшей командой, которая, собственно, и стала для него трамплином в большой столичный клуб. Без чешского специалиста «Оренбург» показывает пока более скромные результаты и перед 15-м туром находился на 13-м месте, совсем рядом с зоной вылета. Вместе с тем при испанце Давиде Деограсии, который сменил на посту наставника Иржи Ярошика, южноуральцы снова заиграли в довольно симпатичный футбол, очень похожий на тот, что пропагандировал Личка. При всех трудностях по ходу нынешнего сезона они грохнули «Зенит» и «Локомотив», а также добились ничьей с другими представителями лидирующей группы — ЦСКА и «Крыльями Советов».

«Динамо» недосчиталось из-за проблем со здоровьем Федора Смолова, но и в составе «Оренбурга» отсутствовал один из ведущих исполнителей — Брайан Мансилья, отбывавший дисквалификацию. Зато у москвичей вернулся в «старт» Муми Нгамалё и сразу же отметился опасным ударом головой, который в эффектном прыжке парировал голкипер Николай Сысуев. И вообще они лучше вошли в игру, тогда как гостям все-таки не хватало энергии и эксклюзивного креатива Мансильи. Тот же Нгамалё обязан был попадать почти в незащищенные ворота с линии вратарской площади и тем не менее промахнулся, а чуть раньше Сысуев остановил прорыв Константина Тюкавина. Потом Битело попробовал забить пяткой, но Сысуев выловил и этот мяч. А когда под острым углом бил Тюкавин, функции вратаря выполнила штанга.

Гол назревал, и даже удивительно, что до перерыва динамовцы так и не материализовали свое безоговорочное преимущество. Причем в дебюте второго тайма они чуть не пропустили сами, когда Джимми Марин выскочил один на один с Игорем Лещуком, и голкиперу пришлось выручать одноклубников. И это было не случайно, так как «Оренбург» заметно добавил и перехватил инициативу. Однако счет открыли именно хозяева, после того как Тюкавин подобрал отскок от Сысуева, которого застала врасплох фланговая подача с рикошетом, и заколотил легкий гол. А вскоре Битело, опять не без помощи рикошета, доставил мяч Луису Чавесу, и тот в падении головой поразил полупустые ворота. Новая команда Лички выиграла у прежней 2:0 и с 25 очками завершила первый круг на почетном третьем месте, опередив по дополнительным показателям «Крылья» и ЦСКА.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин проводил в рамках премьер-лиги уже 11-й матч против своего бывшего клуба. При этом статистика предыдущих встреч была в его пользу: шесть побед и два поражения при двух ничьих. И нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля он уже обыгрывал в прошлом сезоне. Более того, у себя дома красно-белые не побеждали желто-синих в чемпионатах страны с мая 2018 года.

Сейчас москвичи очень быстро вышли вперед после гола Михаила Игнатова, продемонстрировав решимость наконец-то прервать неудачную серию домашних выступлений. А затем Игнатов перехватил неаккуратную передачу ростовского вратаря Сергея Песьякова и отдал должок Квинси Промесу, который ассистировал ему в первом голевом эпизоде. «Спартак» повел 2:0 и сбросил обороты, дав поатаковать гостям, а Мохаммад Мохеби даже заставил по-настоящему вступить в игру голкипера хозяев Александра Максименко. И все же в целом матч по-прежнему контролировали подопечные Абаскаля, сохранившие комфортную разницу к перерыву. В минус им можно было занести, наверное, только травму Романа Зобнина да пару ошибок Максименко при вводе мяча ногами.

Во втором тайме «Ростов» попытался перестроиться на более агрессивный футбол, выпустив таранить спартаковский центр обороны мощного Николая Комличенко. И тот с энтузиазмом взялся за работу, пробив головой впритирку со штангой. Регулярно создавать такие моменты не удавалось, но настойчивый Комличенко в конце концов добился своего и заработал пенальти, когда мяч после его удара головой прилетел в отставленную руку Руслана Литвинова. Максим Осипенко забил с «точки», и у ростовчан оставалось еще 10 минут плюс компенсированное время, чтобы как минимум избежать поражения.

Концовка получилась нервной, тем более что появившийся на поле незадолго до финального свистка нападающий Александр Соболев не использовал хороший шанс закрепить победу красно-белых. Впрочем, «Спартак» выстоял и удержал вполне устраивавшие его 2:1, поднявшись с 24 очками на шестую позицию.

15-й тур «Крылья Советов»—«Урал» 3:1 Гарре, 14 (пен.); Шитов, 66; Писарский, 90+7 — Бегич, 46. Удаление: Газинский («Урал»), 90+3 «Факел»—ЦСКА 1:1 Божин, 90+3 — Давила, 10 «Локомотив»—«Ахмат» 2:1 Глушенков, 80; Сулейманов, 80+1 — Конате, 66 (пен.). Удаление: Тикнизян («Локомотив»), 90+1 (2 ж. к.) «Зенит»—«Краснодар» 1:1 Кассьерра, 70 — Сперцян, 63 «Пари Нижний Новгород»—«Балтика» 0:0 «Динамо»—«Оренбург» 2:0 Тюкавин, 59; Чавес, 67 «Сочи»—«Рубин» 0:2 Безруков, 39; Даку, 66. Удаление: Кравцов («Сочи»), 55 (2 ж. к.) «Спартак»—«Ростов» 2:1 Игнатов, 4; Промес, 15 — Осипенко, 80 (пен.) Турнирная таблица В Н П М О 1. «Краснодар» 9 5 1 24:10 32 2. «Зенит» 9 3 3 30:14 30 3. «Динамо» 6 7 2 24:19 25 4. «Крылья Советов» 7 4 4 31:21 25 5. ЦСКА 6 7 2 27:20 25 6. «Спартак» 7 3 5 21:22 24 7. «Локомотив» 6 6 3 21:19 24 8. «Рубин» 6 4 5 15:20 22 9. «Нижний Новгород» 6 3 6 14:14 21 10. «Факел» 5 4 6 14:17 19 11. «Ростов» 4 5 6 23:27 17 12. «Урал» 4 4 7 15:24 16 13. «Оренбург» 3 4 8 16:24 13 14. «Балтика» 3 3 9 12:21 12 15. «Ахмат» 3 3 9 15:21 12 16. «Сочи» 3 1 11 16:25 10

Александр Ильин