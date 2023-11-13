ФК «Ростов» проиграл «Спартаку» в матче РПЛ

В минувшее воскресенье московский футбольный клуб «Спартак» обыграл на домашнем поле «Ростов» со счетом 2:1. Игра проходила в рамках 15 тура Российской премьер-лиги (МИР РПЛ).

В первом тайме хозяева поля забили «Ростову» два гола. Во втором тайме «Ростов» пытался отыграться, и за 10 минут до конца матча забил единственный мяч в ворота соперника с пенальти. Однако последующие атаки оказались безуспешны.

По итогам матча ФК «Ростов» занимает 11 строчку турнирной таблицы с 17 очками.

Кристина Федичкина