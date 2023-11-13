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Коммерсантъ FM
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УФАС предупредило АЗС Москвы о недопустимости роста цен на топливо

Антимонопольное ведомство столицы направило предупредительные письма в адрес крупнейших нефтяных компаний, реализующих розничную продажу моторного топлива. УФАС Москвы сообщает о недопущении роста цен на реализуемое топливо.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования»,— уточняет столичная антимонопольная служба.

В сентябре, на фоне биржевого роста цен на бензин и дизтопливо, правительство ввелосистемные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. Причиной резкого роста цен стало сокращение выплат вдвое по демпферу.

21 сентября правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее 6 октября были внесены поправки в налоговый кодекс о восстановлении топливного демпфера, снятии запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива — до 12,5%

Антимонопольное ведомство проводит проверки не только в столице, но и в других регионах страны. На начало ноября возбудило 22 антимонопольных дела в 14 субъектах, говорится в сообщении. В связи с этим сегодня средняя потребительская цена на бензин снизилась на 1,57% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает «Интерфакс». Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы также впервые за месяц опустилась на 1 копейку (до 61,88 рубля за литр), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации. До этого цены не менялись в течение месяца.

Подробнее о биржевом росте цен на топливо в материале «Ъ» — «Бензин настроил котировки на экспорт».

Дельгир Манджиева

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