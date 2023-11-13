Минцифры предложило оформлять электронные студенческие билеты на «Госуслугах»

Минцифры хочет ввести возможность оформления на портале «Госуслуги» электронного студенческого билета, зачетной книжки и других документов, подтверждающих обучение в вузе. Предлагается предоставить учащимся такую возможность с 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проект соответствующего документа ведомство опубликовало на портале проектов правовых актов. Воспользоваться электронным студенческим смогут студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы, аспиранты. С помощью этого можно будет:

пройти на территорию университета;

отслеживать свою успеваемость;

оформить проездной на городской транспорт;

купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички;

посещать концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам.

Предъявить такой студенческий можно будет на экране телефона. Список мест, где будет доступна такая возможность, также опубликуют на «Госуслугах». Минцифры отмечает, что учащиеся смогут пользоваться и обычным, и электронным студенческим.

Портал «Госуслуги» был запущен в РФ в 2009 году. С 1 февраля 2023-го зайти на сайт «Госуслуг» стало возможным не только при помощи логина и пароля, но и посредством единой биометрической системы. С 28 октября двухфакторная аутентификация стала обязательной для всех пользователей при входе на портал.

Лаура Кеффер