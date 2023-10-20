Минцифры: двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной
Минцифры России сообщило, что 28 октября двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей при входе на портал госуслуг. Сейчас она обязательна только для новых пользователей и тех, кто хочет восстановить свою учетную запись.
«С 28 октября пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе "Безопасность", выбрав "Вход с подтверждением". У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться "Госуслугами" не получится»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минцифры.
Чтобы установить второй фактор защиты, пользователям необходимо войти в свой профиль в личном кабинете на портале госуслуг. Затем в разделе «Безопасность» выбрать «Вход с подтверждением», а далее — один из трех вариантов дополнительного подтверждения. Среди них — код из СМС, одноразовый код из специального приложения, вход по биометрии.
1 октября ведомство сообщало, что к тому моменту уже более 35 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию для входа на «Госуслуги».