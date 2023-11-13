Сын Рамзана Кадырова назначен первым замминистра Чечни по спорту

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что 18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Даудов (слева) и Ахмат Кадыров

Фото: Telegram-канал Магомеда Даудова Магомед Даудов (слева) и Ахмат Кадыров

Фото: Telegram-канал Магомеда Даудова

«Друзья! Сердечно поздравляю… Ахмата Кадырова с назначением на должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике»,— сообщил господин Даудов.

Он добавил, что назначение на этот пост старшего сына главы республики способствует «повышению уровня и качества деятельности министерства». По словам Магомеда Даудова, Ахмат Кадыров работал с молодежной политикой, когда был председателем регионального отделения «Движения первых».

9 ноября Рамзан Кадыров упоминал о новой должности своего старшего сына в своем Telegram-канале. В сообщении о вручении госнаград он указал Ахмата Кадырова как первого замминистра спорта республики.

Ахмат Кадыров, а также его братья 16-летний Эли и 15-летний Адам 9 ноября получили высшие ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Для Адама Кадырова он стал шестой наградой за последний месяц.

Петр Бузлаев