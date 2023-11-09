Парламент Чечни наградил троих сыновей Кадырова высшим орденом «Даймехкан Сий»

Глава минпечати Чечни Ахмед Дудаев сообщил в своем Telegram-канале, что трое сыновей главы республики Рамзана Кадырова — 18-летний Ахмат, 16-летний Эли и 15-летний Адам — были награждены высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Для Адама Кадырова это уже шестая награда за последний месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева

«Как и другие представители достойного рода Кадыровых, они являются настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины!» — написал Ахмед Дудаев в поздравительном посте.

Согласно информации на сайте парламента Чечни, орден «Даймехкан Сий» — «высшая форма поощрения граждан» за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни.

Ахмат Кадыров — помощник главы Чечни, председатель Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых». Эли Кадыров профессионально занимается смешанными единоборствами. 5 ноября Адама Кадырова назначили на должность руководителя службы безопасности главы Чечни. Должность руководителя службы безопасности главы Чечни до гибели отца в 2004 году занимал сам Рамзан Кадыров.

За последний месяц Адам Кадыров, помимо ордена «Даймехкан Сий», получил еще 5 наград — ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», ордена «За слуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Уммой» I степени, госнаграду Тататарстана «Дуслык» (вторая по значимости награда республики), а также звание Героя Чеченской Республики.

Полина Мотызлевская