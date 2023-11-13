На месте заводского корпуса на Литовской улице планируют построить бизнес-центр

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурный проект объекта на Литовской улице, 17АГ. В материалах он обозначен как «реконструкция производственного здания и сооружения под деловое управление со встроенно-пристроенными надземными и подземными гаражами». Так обычно в документации КГА именуют бизнес-центры.

Как сообщает «Деловой Петербург», судя по чертежу, выполненному ООО «Проектная культура», речь фактически идет о строительстве нового девятиэтажного здания высотой более 35 м на месте заводского корпуса. В настоящий момент в этой локации работает Петербургская стекольная фабрика. Ранее данная была территория принадлежала заводу «Стальконструкция», который обанкротился в 2021 году.

По данным ЕГРН, собственниками участка площадью 1,4 га являются ООО «Радокс», ООО «ТСТ» и ООО «Центр новых технологий» (ЦНТ).

Объем инвестиций в строительство нового объекта эксперты Nikoliers оценивают в 3,5-4,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за 300 млн рублей продают участок под строительство бизнес-центра на Московском проспекте.

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