Участок под строительство БЦ на Московском проспекте продают за 300 млн рублей

На сайте объявлений «Авито» появилось сообщение о продаже участка площадью 1 га на Московском проспекте, д. 115В. Объект пытаются реализовать за 300 млн рублей.

По данным «Делового Петербурга», в 2009 году участок приватизировало ЗАО «Вагонмаш». Позже он был продан структурам холдинга «Эталон», а в 2017 году его владельцем стало ООО «Московский 115», которое через одно юрлицо на 99% принадлежит совладельцу Fort Group Максиму Левченко.

В 2021 году ООО «Московский 115» получило разрешение на реконструкцию расположенного на участке здания вагоноремонтных мастерских под объект делового управления, однако строительные работы там так и не начались.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в районе Озеро Долгое на севере Петербурга, где также планировали построить бизнес-центр, городские власти теперь хотят возвести новый корпус Политехнического колледжа.

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