За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область шестью боеприпасами и одним дроном

В воскресенье, 12 ноября, ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре Белгородской области шесть снарядов и мин и атаковали регион одним БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Щетиновка ударили одним артиллерийским снарядом. Над селом Ближним система ПВО сбила беспилотник самолетного типа.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа — установлено попадание пяти мин.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 75 боеприпасов.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте