За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область шестью боеприпасами и одним дроном
В воскресенье, 12 ноября, ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре Белгородской области шесть снарядов и мин и атаковали регион одним БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.
В Белгородском районе по селу Щетиновка ударили одним артиллерийским снарядом. Над селом Ближним система ПВО сбила беспилотник самолетного типа.
В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа — установлено попадание пяти мин.
Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 75 боеприпасов.
О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».