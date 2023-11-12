Белгородскую область 11 ноября атаковали с помощью 75 боеприпасов

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об украинских ударах по гражданской инфраструктуре региона 11 ноября. Под удары попали семь районов и городских округов:

в Белгородском районе один снаряд разорвался в селе Красный Хутор. Один беспилотник сбит над Дубовым, еще один посажен в Солнцевке;

в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок зафиксировано 16 разрывов, на окраине Лозовой Рудки дрон-камикадзе повредил экскаватор;

в Валуйском городском округе три реактивных снаряда из «Града» ударили по райцентру. Повреждения зафиксированы в трех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор и баня. Еще одна воронка обнаружена между железнодорожными путями: повреждены пять вагонов — посечены колесные пары и тормозное оборудование. Также пострадала линия электропередачи; сейчас электроснабжение восстановлено;

в Волоконовском районе три артиллерийские мины разорвались на окраине хутора Старого;

в Грайворонском округе одна артиллерийская мина попала по окраине Мокрой Орловки;

в Краснояружском районе восемь снарядов разорвались на окраине Репяховки;

в Шебекинском округе пять артиллерийских мин выпустили по Мурому, три снаряда из танка — по Середе, четыре мины, шесть снарядов и 20 гранат — по Терезовке. Белянку атаковали двумя дронами-камикадзе.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 251 боеприпаса.

Олег Мухин