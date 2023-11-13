Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 ноября

9:50. В ходе еженедельного оперативного совещания белгородский губернатор Вячеслав Гладков и представители Шебекинского округа опровергли информацию о «напряжении ночью в районе Шебекина»: речь идет о сообщениях ряда Telegram-каналов о якобы произошедшей попытке прорыва диверсионной группы.

9:39. Делегация Белгородской области отвезла военнослужащим в Сватово (ЛНР) медикаменты, теплые вещи, воду, продукты питания и стройматериалы. Губернатор Вячеслав Гладков посоветовал родственникам военнослужащих обращаться к главам администраций или в управление региональной безопасности для передачи писем и посылок.

9:20. Орловские власти доставили очередной груз артиллеристам в зоне СВО. В него вошли тактические шлемы, радиостанции, запчасти, строительные материалы, огнетушители, аптечки, продукты питания и вода. В сборе посылки участвовало областное управление ЗАГС и органы местного самоуправления Мценского района.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 10 ноября