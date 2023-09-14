Доски экспортируются с трудом

Поставки пиломатериалов из России за рубеж, по прогнозу Рослесинфорга, в ближайшие три года будут расти темпами 2–5%. Для этого России необходимо диверсифицировать экспортные поставки, при этом сохранив высокий уровень отгрузок в Китай. Однако другие участники рынка ожидают падения экспорта в этом году и не видят существенных перспектив его роста и далее с учетом текущих цен и низкого спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Экспорт древесины из России до 2025 года может расти в пределах 2–5% в год, прогнозирует Рослесинфорг. В 2023 году, по оценкам экспертов, поставки могут вырасти на 15%, до 27 млн кубометров (в 2022 году показатель был на уровне 23,4 млн кубометров, что на 22% ниже 2021 года).

«Динамика поставок позволяет спрогнозировать стабильность экспорта древесины из России, но для сохранения и наращивания объемов российским компаниям нужно развивать поставки не только в Китай, но и на другие азиатские и африканские рынки»,— пояснили “Ъ” в агентстве. При этом, как предполагают в Рослесинфорге, в долгосрочной перспективе приоритетные экспортные рынки для российской древесины могут измениться за счет перехода крупнейшего покупателя российской пилопродукции — Китая — на самообеспечение.

Эксперты предполагают, что наравне с этим с высокой долей вероятности можно прогнозировать рост экспортных поставок в страны Юго-Восточной Азии — прежде всего фокус будет направлен на Малайзию, Таиланд, Филиппины и Вьетнам. В Рослесинфорге отмечают, что экспорт древесины в Индию, Турцию, Малайзию, Таиланд уже возрос почти в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 83,9 тыс. до 197,23 тыс. кубометров. Наибольший прирост у Малайзии, Таиланда и Турции — в три раза, Индия показала рост закупок пиломатериалов на 19%.

Эксперты предполагают, что основными покупателями пиломатериалов из РФ в горизонте пяти-десяти лет будут Индия, страны ЮВА, Турция и не входящие в ЕС страны Европы, а также страны Африки, Ближнего Востока и Китай, импорт которого будет оставаться на стабильно высоком уровне. В компании отмечают, что способствовать расширению географии и увеличению объема поставок должно развитие прямых транспортных коридоров, сдерживание темпов роста производственных издержек, а также расширение линейки поставляемых товаров.

Другие участники рынка не так оптимистичны. По данным WhatWood, за первое полугодие производство пиломатериалов в России снизилось на 9,5%, до 18,65 млн кубометров, а экспорт пиломатериалов сокращается более высокими темпами. Так, в январе—июле он составил 12,2 млн кубометров (снижение на 19% в годовом исчислении).

В ключевых компаниях сектора ситуацию комментировать не стали. Но крупнейшая в России лесопромышленная компания Segezha Group в отчетности за второй квартал оценивала снижение производства пиломатериалов в РФ по итогам первого полугодия в 11%, а сокращение экспорта — в 15%. Определяющее влияние на поставки за рубеж оказали низкий спрос и цены, закрытие отдельных рынков для российских компаний, проблемы с отгрузкой по железной дороге для лесопильных заводов Северо-Запада, а также дефицит сырья. «Из-за стагнации в потреблении пиломатериалов сформировались высокие складские запасы в портах Китая: во втором квартале запасы в порту Тайцань (основной порт импорта пиломатериалов из РФ) сохранялись на исторически рекордном уровне в 1,7 млн кубометров, что на 25% выше аналогичного периода 2022 года»,— говорилось в отчетности. Прирост стока на фоне низкой строительной активности и ограниченного спроса со стороны производителей мебели и строительных материалов привел к коррекции рыночных цен с апреля 2023 года.

Как пояснил “Ъ” вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов, рынок пиломатериалов до сих пор находится в сложной ситуации. По его словам, затоваренность в Китае сохраняется, а на фоне низких темпов строительства не стоит ожидать роста спроса. На еще одном крупном рынке сбыта — в Египте, по его словам, остаются проблемы с платежеспособностью и растет задолженность перед поставщиками за уже отгруженный товар. Низкий спрос наблюдается со стороны Алжира и Туниса, а также стран Средней Азии. Попытки увеличить поставки в Индию будут тормозить высокие логистические затраты, с учетом которых при текущих ценах большинство отгрузок нерентабельны. По мнению Андрея Фролова, перспективы рынка пиломатериалов связаны с поставками в новые российские регионы, где будет активно вестись строительство.

Ольга Мордюшенко