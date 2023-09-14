Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доски экспортируются с трудом

Аналитики разошлись в оценках перспектив их поставок за рубеж

Поставки пиломатериалов из России за рубеж, по прогнозу Рослесинфорга, в ближайшие три года будут расти темпами 2–5%. Для этого России необходимо диверсифицировать экспортные поставки, при этом сохранив высокий уровень отгрузок в Китай. Однако другие участники рынка ожидают падения экспорта в этом году и не видят существенных перспектив его роста и далее с учетом текущих цен и низкого спроса.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Экспорт древесины из России до 2025 года может расти в пределах 2–5% в год, прогнозирует Рослесинфорг. В 2023 году, по оценкам экспертов, поставки могут вырасти на 15%, до 27 млн кубометров (в 2022 году показатель был на уровне 23,4 млн кубометров, что на 22% ниже 2021 года).

«Динамика поставок позволяет спрогнозировать стабильность экспорта древесины из России, но для сохранения и наращивания объемов российским компаниям нужно развивать поставки не только в Китай, но и на другие азиатские и африканские рынки»,— пояснили “Ъ” в агентстве. При этом, как предполагают в Рослесинфорге, в долгосрочной перспективе приоритетные экспортные рынки для российской древесины могут измениться за счет перехода крупнейшего покупателя российской пилопродукции — Китая — на самообеспечение.

Эксперты предполагают, что наравне с этим с высокой долей вероятности можно прогнозировать рост экспортных поставок в страны Юго-Восточной Азии — прежде всего фокус будет направлен на Малайзию, Таиланд, Филиппины и Вьетнам. В Рослесинфорге отмечают, что экспорт древесины в Индию, Турцию, Малайзию, Таиланд уже возрос почти в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 83,9 тыс. до 197,23 тыс. кубометров. Наибольший прирост у Малайзии, Таиланда и Турции — в три раза, Индия показала рост закупок пиломатериалов на 19%.

Эксперты предполагают, что основными покупателями пиломатериалов из РФ в горизонте пяти-десяти лет будут Индия, страны ЮВА, Турция и не входящие в ЕС страны Европы, а также страны Африки, Ближнего Востока и Китай, импорт которого будет оставаться на стабильно высоком уровне. В компании отмечают, что способствовать расширению географии и увеличению объема поставок должно развитие прямых транспортных коридоров, сдерживание темпов роста производственных издержек, а также расширение линейки поставляемых товаров.

Другие участники рынка не так оптимистичны. По данным WhatWood, за первое полугодие производство пиломатериалов в России снизилось на 9,5%, до 18,65 млн кубометров, а экспорт пиломатериалов сокращается более высокими темпами. Так, в январе—июле он составил 12,2 млн кубометров (снижение на 19% в годовом исчислении).

В ключевых компаниях сектора ситуацию комментировать не стали. Но крупнейшая в России лесопромышленная компания Segezha Group в отчетности за второй квартал оценивала снижение производства пиломатериалов в РФ по итогам первого полугодия в 11%, а сокращение экспорта — в 15%. Определяющее влияние на поставки за рубеж оказали низкий спрос и цены, закрытие отдельных рынков для российских компаний, проблемы с отгрузкой по железной дороге для лесопильных заводов Северо-Запада, а также дефицит сырья. «Из-за стагнации в потреблении пиломатериалов сформировались высокие складские запасы в портах Китая: во втором квартале запасы в порту Тайцань (основной порт импорта пиломатериалов из РФ) сохранялись на исторически рекордном уровне в 1,7 млн кубометров, что на 25% выше аналогичного периода 2022 года»,— говорилось в отчетности. Прирост стока на фоне низкой строительной активности и ограниченного спроса со стороны производителей мебели и строительных материалов привел к коррекции рыночных цен с апреля 2023 года.

Как пояснил “Ъ” вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов, рынок пиломатериалов до сих пор находится в сложной ситуации. По его словам, затоваренность в Китае сохраняется, а на фоне низких темпов строительства не стоит ожидать роста спроса. На еще одном крупном рынке сбыта — в Египте, по его словам, остаются проблемы с платежеспособностью и растет задолженность перед поставщиками за уже отгруженный товар. Низкий спрос наблюдается со стороны Алжира и Туниса, а также стран Средней Азии. Попытки увеличить поставки в Индию будут тормозить высокие логистические затраты, с учетом которых при текущих ценах большинство отгрузок нерентабельны. По мнению Андрея Фролова, перспективы рынка пиломатериалов связаны с поставками в новые российские регионы, где будет активно вестись строительство.

Ольга Мордюшенко

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...