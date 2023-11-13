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Коммерсантъ FM
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Рекламный заработок экономических Telegram-каналов за год может составить 315 млн рублей

Топ-10 экономических Telegram-каналов с аудиторией суммарно чуть более 1,5 млн подписчиков имеют оценочный доход 315 млн руб. в год, следует из совместного исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), исследовательского центра FeedBack и инфлюенс-агентства «Почва». В отчете специалисты сравнивали рекламные доходы за август-сентябрь 2023 года с аналогичным периодом.

Уточняется, что экономические каналы — это одни из наиболее доходных на площадке, поскольку имеют наиболее состоятельных рекламодателей. В АБА отметили, что в исследовании учитывались публикации с «ярко выраженным» рекламным характером, а данные о доходах основаны на известных рыночных ценах за размещение.

Наиболее доходным каналом за август—октябрь в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стал «Банкста» (агрегатор новостей из сферы бизнеса, банкинга и финансов). Его ключевые рекламодатели — «Сбер», Альфа-банк, Промсвязьбанк, само количество рекламных публикаций варьируется от 80 до 130 в месяц. Доход канала за период вырос на 4%, до 39,2 млн руб. «Тем не менее канал демонстрирует общий для сегмента тренд — снижение среднего охвата при росте доходов»,— отметили в АБА.

При этом самый большой рост доходов с августа по октябрь продемонстрировал канал «Банки, деньги, два офшора» (агрегатор новостей, как и «Банкста»). Рост доходов составил 45%, сумма по итогам октября — 18,3 млн руб. «Любопытно, что доходы канала выросли без существенного роста аудитории»,— добавили в АБА.

Наименьшую доходность исследователи отмечают у канала Spydell_Frilance (ведет финансист Павел Рябов, канал посвящен интерпретациям и аналитике различных экономических явлений и показателей), следует из исследования. Заработок канала в августе—октябре сократился на 7% по отношению к аналогичным трем месяцам прошлого года и составил 1,2 млн руб. При этом наибольшее падение доходов зафиксировали у «Кролика с Неглинной» (агрегатор новостей экономики, бизнеса и финансов). Так, рекламный заработок канала за период сократился на 40%, до 2 млн руб.

Сейчас в экономическом сегменте Telegram общая вовлеченность каналов упала в среднем на 22% за год, при этом доходы выросли на 11%, отмечают в АБА: «Все большее количество рекламодателей приходят в Telegram (в силу общего развития площадки) и готовы платить за размещение».

Юлия Юрасова

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