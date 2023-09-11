Биометрии трубят сбор

До 30 сентября все биометрические данные должны быть переданы в государственную Единую биометрическую систему (ЕБС). Уведомить граждан о передаче этих сведений в ЕБС организации должны были за месяц — и, как уже сообщалось, наличие этой «отсечки» породило ажиотажный спрос населения на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. Власти успокаивают неверно понявших их намерения граждан и готовят целый набор сервисов, которые будут доступны с использованием биометрии. В правительстве заявляют, что хранение биометрии в ЕБС будет способствовать повышению безопасности данных и добавит удобства как бизнесу, так и гражданам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве рассчитывают убедить граждан в безопасности и удобстве государственной монополии на их биометрические данные за счет новых «бесконтактных» сервисов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В правительстве рассчитывают убедить граждан в безопасности и удобстве государственной монополии на их биометрические данные за счет новых «бесконтактных» сервисов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Случившийся в августе «набег» на центры госуслуг граждан, желающих отказать государству в хранении их биометрических данных, не повлиял на намерение властей расширять число сервисов, доступных с использованием этой технологии. Напомним, с середины августа МФЦ столкнулись с наплывом таких «отказников». Поводом для этого стало пересылаемое сообщение в мессенджерах, что отказ можно оформить лишь до 31 августа, после чего граждан якобы начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону (см. “Ъ” от 1 сентября).

Развеивая эти слухи, власти объяснили, что никакого дедлайна в правовом поле нет, оформить отказ можно в любое время. Причиной же появления опасений стала неверно понятая норма о том, что собиравшие биометрию организации должны за 30 дней предупредить граждан об ее передаче в Единую биометрическую систему. При этом установленный законом крайний срок представления данных в эту государственную информационную систему — 30 сентября. С 28 ноября 2023 года биометрические профили граждан будут храниться только в ЕБС.

Поясним, что сейчас с помощью биометрических данных (изображение лица и запись голоса) можно войти на портал госуслуг, получить eSIM (виртуальную сим-карту), выпустить сертификат электронной подписи физического лица, получить услуги в режиме онлайн, требующие подтверждение личности (например, взять кредит в банке или открыть вклад), дистанционно оформить карту болельщика, пройти на территорию государственных организаций. На сегодняшний день в РФ создано более 74 млн биометрических профилей (только у Сбербанка накоплены данные на 30 млн человек) — среди них есть и неуникальные, но их точное число назвать пока сложно.

В правительстве напоминают, что в ближайшее время перечень услуг, доступных с использованием биометрии, должен увеличиться. Так, в конце 2023 — в начале 2024 года предполагается запуск суперсервиса «Открытие бизнеса онлайн», который позволит дистанционно зарегистрировать компанию, открыть счет и получить электронную подпись (см. “Ъ” от 26 июля). На октябрь—ноябрь этого года запланирован запуск проекта «оплаты по лицу» (биоэквайринг) товаров и услуг не дороже 2,5 тыс. руб. Еще один сервис — оформление электронной подписи (ЭП) для предпринимателей и госслужащих (ноябрь—декабрь 2023 года) — биометрия позволит удаленно получить необходимый сертификат усиленной квалифицированной ЭП. Также на конец года запланирован запуск оплаты проезда по биометрии (зарегистрированной в ЕБС) в Московском метрополитене, на 2024 год — подтверждение личности пассажира при посадке в поезда дальнего следования (см. “Ъ” от 27 июля).

«Наша идея состоит в том, чтобы создать комфортные условия для развития деловой среды,— пояснил “Ъ” вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.— Мы снижаем административную нагрузку на бизнес, делаем правила простыми и прозрачными, смягчаем их контроль. Параллельно работаем над тем, чтобы сделать сервисы проще и доступнее. Для этого внедряем новые технологии и совершенствуем клиентский путь, чтобы и граждане, и бизнес получали госуслуги максимально проактивно, даже не в один клик, а еще быстрее и удобнее».

Ожидаемая же централизация данных биометрии в ЕБС, по расчету властей, будет выгодна бизнесу, гражданам и самому государству. Как отмечают в аппарате вице-премьера, предприниматели будут освобождены от необходимости выполнять жесткие требования по работе с биометрией и формировать сложные механизмы ее защиты. Граждане увидят все свои согласия на обработку биометрии и в режиме онлайн смогут управлять ими. Для государства же выгода в том, что контролировать безопасность данных, когда они находятся в одном месте и оператор ГИС — госкомпания, будет проще отмечает собеседник “Ъ”, близкий к Белому дому.

Венера Петрова