Мужчина ранен в результате атаки украинского беспилотника в Курской области

В результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Курской области пострадал мужчина. Инцидент произошел рядом с селом Попово-Лежачи Глушковского района. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

Мужчина получил осколочные ранения. В состоянии средней степени тяжести его доставили в Глушковскую центральную районную больницу.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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