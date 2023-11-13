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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала жителя Красноярского края по подозрению в госизмене в пользу Украины

ФСБ: задержан житель Красноярского края, собиравший данные для Украины

ФСБ задержала жителя Дивногорска Красноярского края по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии спецслужбы, мужчина передавал СБУ информацию о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры, сообщило «РИА Новости».

Как утверждает ФСБ, через мессенджер переписывался с сотрудниками СБУ. За вознаграждение он якобы передал географические координаты и фото расположенных в регионе воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры.

На предоставленном ФСБ видео мужчина заявил, что «чуть больше полугода назад на него вышли представители СБУ и предложили сотрудничать». Он сделал для них снимки красноярской ГЭС и находящейся рядом части. Сколько денег ему обещали за задание, не уточняется.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. Также этим законом была ужесточена ответственность за терроризм.

Лаура Кеффер

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