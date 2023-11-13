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Коммерсантъ FM
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Fox News: в результате ударов США по объектам КСИР в Сирии погибли шесть человек

Как минимум шестеро бойцов иранских формирований погибли в результате ударов США по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии, сообщил Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне. Удары были нанесены сегодня, 13 ноября, ночью.

По данным военного ведомства, целями были объекты КСИР в сирийских городах Абу-Камаль и Маядин. Считалось, что эти здания служили убежищем и учебным центром, но источник канала уверяет, что убежище функционировало как штаб-квартира КСИР. По его словам, на одном из объектов были зафиксированы вторичные взрывы, что указывает на наличие там легковоспламеняющихся боеприпасов или оружия.

США нанесли удары по объектам в Сирии как минимум в третий раз с начала войны Израиля и «Хамаса», которая продолжается с 7 октября. Американские войска уже атаковали проиранские силы в конце октября и на прошлой неделе.

О рисках расширения конфликта читайте в материале «Ъ» «Америку тревожит Ливан».

Лаура Кеффер

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