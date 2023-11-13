Из-под курсовых пошлин могут вывести партии до €200 и duty free

Российское правительство планирует ввести исключения в действие гибких экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. От них могут освободить товары для личного пользования, партии товаров дешевле €200 и часть товаров в магазины duty free. Решение было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию.

С документами подкомиссии ознакомилось РБК. Протокол подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Минпромторг подтвердил, что такие предложения обсуждаются. Как следует из документов подкомиссии, власти также могут продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до конца мая 2024 года.

От гибких пошлин могут освободить партии дешевле €200, если они идут от одного отправителя к одному получателю по одному транспортному документу. Исключение затронет коммерческие грузы небольшой стоимости, запасные части, образцы для дальнейших продаж, рекламные материалы и другие товары. Власти считают, что это позволит «сохранить курс и меры, направленные на поддержку несырьевого экспорта, прежде всего малого бизнеса».

Некоторые товары из ассортимента магазинов duty freе могут освободить от пошлин для сохранения режима беспошлинной торговли. В частности мера будет распространена на алкоголь и текстиль.

Гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля действуют в РФ с 1 октября. Они касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% — при курсе 85–90 рублей за доллар, 5,5% — от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% — при курсе свыше 95 рублей включительно.

Сколько составили сборы новых экспортных пошлин в октябре — в материале «Ъ» «Привязка к курсу вышла недорогой».

Леонид Уварчев