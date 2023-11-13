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Коммерсантъ FM
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«Газпром» хочет перейти на 15-летний горизонт сотрудничества с Центральной и Средней Азией

«Газпром» добивается долгосрочного сотрудничества с Центральной и Средней Азией

Россия будет добиваться перехода на 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами Центральной и Средней Азии. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Если в последнее время наше сотрудничество в газовой отрасли можно было бы назвать краткосрочным, то сейчас мы поставили перед собой задачу выйти на 15-летний горизонт»,— сказал господин Миллер «России 1».

Глава «Газпрома» ответил на вопрос журналиста о том, что во времена СССР газ шел в РФ из Средней Азии, а не наоборот. По словам господина Миллера, одна из причин — это расширение ресурсной базы в РФ, которая сейчас занимает первое место в мире по добыче. «Во-вторых, надо понимать, что и республики Средней Азии в настоящее время очень динамично развиваются. Мы прекрасно понимаем темпы роста»,— добавил он.

Глава «Газпрома» в начале ноября заявил о готовности увеличить поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию, а также обсуждения новых маршрутов, расширения существующих мощностей и газификации. Сейчас поставки российского газа в эти страны невелики, но, по оценкам аналитиков, к 2030 году потенциал экспорта в регион может вырасти до 20 млрд кубометров.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" разворачивается на юг».

Леонид Уварчев

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