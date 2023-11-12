В Рязанской области после подрыва путей усилят меры безопасности

В Рязанской области, где 11 ноября 19 грузовых вагонов сошли с рельсов из-за подрыва железной дороги, усилят меры безопасности. Такое решение принял губернатор региона Павел Малков на заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Он также поручил изучить опыт приграничных регионов — Курской и Белгородской областей.

«Провел внеочередное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Обсудили дополнительные меры по повышению защищенности потенциально опасных объектов в регионе с учетом вчерашнего ЧП на железнодорожном перегоне. Ведется большая работа по усилению мер безопасности»,— сообщил Павел Малков в Telegram-канале.

Подрыв участка железной дороги произошел 11 ноября в 7:12 на перегоне Рыбное—Блокпост. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении, передаче или хранении взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Анастасия Ларина