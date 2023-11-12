Пять военных погибли при крушении самолета ВВС США над Средиземным морем

Пять американских военных погибли при крушении самолета военно-воздушных сил (ВВС) США над восточной частью Средиземного моря. Об этом говорится в заявлении европейского командования (ЮКОМ) ВС США, которое приводит официальная газета Пентагона Stars and Stripes.

«Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли»,— сообщило командование.

Самолет упал во время тренировочного полета в ночь на 12 ноября. Пентагон перебросил дополнительные силы в Восточное Средиземноморье на фоне палестино-израильского конфликта. В регионе проводятся военные учения ВВС США: недавно они прошли на двух американских авианосцах, на которых было около 11 тыс. военных.

Анастасия Ларина