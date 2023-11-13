Банки рискнули процентами

После подъема ключевой ставки в сентябре и на ожиданиях продолжения тренда впервые с марта 2022 года ставки по долгосрочным депозитам юрлиц превысили ставки по долгосрочным корпоративным кредитам. Но если в прошлом апреле ключевая ставка начала снижаться, то в октябре ее рост, наоборот, ускорился. В результате эксперты предполагают, что банковская маржа будет снижаться до момента, когда ЦБ изменит денежно-кредитную политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В конце прошлой недели Банк России опубликовал сведения о процентных ставках по кредитам и депозитам в рублях. По данным регулятора, в сентябре ставки по выданным долгосрочным корпоративным кредитам оказались ниже более чем на 0,5 процентного пункта (п. п.), чем ставки по привлеченным долгосрочным депозитам юрлиц,— 12,01% против 12,57% соответственно.

Ставка по долгосрочным депозитам юрлиц показала самый высокий рост по отношению к показателям прошлого месяца — 3,78 п. п. В то же время ставка по долгосрочным корпоративным кредитам в сентябре по сравнению с августом поднялась всего на 0,77 п. п.

Последний раз ставки по корпоративным депозитам превышали ставки по кредитам компаниям в марте 2022 года, сразу после начала военных действий на Украине, причем разрыв был еще большее — 16,14% против 13,15%. Это произошло на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20%.

Однако уже в апреле прошлого года ключевая ставка начала снижаться, достигнув к началу мая 14%. В результате в апреле 2022 года ставки по длинным кредитам превзошли ставки по длинным депозитам, хотя и незначительно — 12,9% против 12,84%, а в мае разрыв стал более заметным в пользу ставок по заемным средствам (11,97% против 10,36%).

Сейчас в отличие от ситуации прошлого года ключевая ставка продолжает расти: в сентябре она увеличилась на 1 п. п., с 12% до 13%, а в октябре сразу на 2 п. п., с 13% до 15%. Таким образом, дисбаланс ставок по долгосрочным депозитам и кредитам может сохраниться.

В результате, поясняют эксперты, банковская маржа продолжит сокращаться. Как уточнил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, если бы банки линейно двигали ставки по кредитам вверх вслед за ключевой ставкой, они повысили бы потенциал своих потерь.

«При этом крупнейшие корпорации, которые могут позволить себе фондироваться из всех доступных источников — в банках, на рынке публичного долга,— и так в среднем сильно закредитованы, поэтому особенно чувствительны к росту ставок,— добавляет Юрий Беликов.— Для банков же крупнейшие корпоративные клиенты выступают наиболее привлекательными заемщиками, и ради них кредитные организации готовы жертвовать процентной маржой».

С депозитами юрлиц ситуация принципиально иная — по словам Юрия Беликова, ставки фондирования банков ничем не сдерживаются. «Помимо уже реализованных повышений ключевой ставки их подогревают по-прежнему высокие инфляционные ожидания, не говоря уже об обнародованной регулятором вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, да и волатильность пассивов требует повышения привлекательности условий по депозитам,— поясняет эксперт.— Результат очевиден — чистая процентная маржа банков будет сжиматься, пока не произойдет разворот денежно-кредитной политики».

Впрочем, главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк уточняет, что доля долгосрочных депозитов в общем объеме депозитов юридических лиц обычно очень невелика — в сентябре она составила менее 1%, в то время как 95% пришлось на средства, размещенные на срок до 30 дней (включая счета «до востребования»). «Также следует помнить, что в кредитовании компаний продолжают действовать отдельные льготные программы — это ограничивает влияние ключевой ставки на среднюю ставку по выданным кредитам»,— отмечает эксперт.

Кроме того, Наталья Ващелюк уверена, что финансовый результат банков по итогам года будет поддерживать тот факт, что больше 40% корпоративного кредитного портфеля — это кредиты, выданные по плавающим ставкам.

Максим Буйлов