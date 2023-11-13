Fplus оказался в минусе

Один из крупнейших отечественных дистрибуторов и производителей электроники Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция») хочет отсудить 2,1 млрд руб. у своего основателя Сергея Гирдина и двух бывших топ-менеджеров. Претензии могут быть связаны с заключенным в 2017 году контрактом на 1,6 млрд руб. на поставку оборудования IT-интегратору «Астерос», который затем обанкротился. В рамках банкротства управляющий решил, что контракт был заключен не по рыночным условиям, и потребовал через суд ареста счетов Fplus. Теперь компания пытается взыскать эту сумму с бывших топ-менеджеров, полагают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Гирдин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сергей Гирдин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В картотеке дел арбитражного суда “Ъ” обнаружил, что ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», головная структура холдинга Fplus (ранее «Марвел»), подало иск на 2,16 млрд руб. к основателю холдинга Сергию Гирдину, экс-гендиректору одной из структур группы Константину Шляхову и бывшему финансовому директору Алексею Симулину. Суд оставил иск без движения до 24 ноября по формальным причинам. В Fplus отказались от комментариев. Господин Гирдин не стал отвечать на вопросы “Ъ”. С господами Симулиным и Шляховым связаться не удалось.

Fplus производит смартфоны, планшеты, серверы и другую электронику под собственным брендом. В рейтинге «TAdviser100: Крупнейшие IT-компании в России» Fplus занимает второе место с выручкой 210,7 млрд руб.

Сергей Гирдин основал дистрибутора электроники «Марвел» в 1991 году, писал РБК. Но проследить прямую аффилированность «Марвела» с господином Гирдиным по открытым источникам трудно. В СМИ вплоть до середины 2021 года он упоминается как «основатель и почетный президент "Марвел-Дистрибуции"».

Источники “Ъ” на рынке электроники утверждают, что господин Гирдин был «фактическим владельцем компании вплоть до 2022 года». После реорганизации активов и создания холдинга Fplus владельцами его головной структуры («Ф-Плюс оборудование и разработки») сначала стали Алексей Мельников и Владимир Корнев (по 50%). Затем, согласно «СПАРК-Интерфакс», 100% компании консолидировал господин Мельников. К настоящему моменту Сергей Гирдин фактически вышел из всех активов, связанных с «Марвелом», уточняют источники “Ъ”.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что иск связан с контрактом, заключенным шесть лет назад. Речь идет о соглашении с IT-интегратором «Астерос» на поставку оборудования к ЧМ по футболу 2018 на сумму 1,6 млрд руб. В 2018 году «Астерос» признан банкротом, а бывший глава компании Юрий Бяков объявлен в розыск за невозврат валютный выручки из-за рубежа (см. “Ъ” от 26 октября). Конкурсным управляющим в рамках банкротства был назначен Алексей Белокопыт, связаться с ним “Ъ” не удалось.

В 2020 году господин Белокопыт подал в арбитражный суд ходатайство о признании недействительной сделки по перечислению «Астеросом» 1,6 млрд руб. в пользу МКТ (осуществляла поставку по заключенному контракту, сейчас она также входит в Fplus), так как стороны сделки, по мнению управляющего, были аффилированы. В апреле 2022 года суд отказал в удовлетворении ходатайства, но в ноябре того же года апелляция отменила это решение, признала сделку недействительной и постановила взыскать с МКТ 1,6 млрд руб. и проценты за использование средств в конкурсную массу банкрота. Сейчас, объясняет источник “Ъ”, знакомый с ходом дела, Fplus пытается взыскать эти средства и дополнительные проценты по ним с бывших топ-менеджеров.

Подобные споры нередко встречаются в практике российских судов, и если привлекаемые в качестве ответчиков по иску три гражданина входили в состав органов юридического лица, то они могут быть привлечены к ответственности при доказанности причинения убытков юридическому лицу, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Он добавляет, что по таким делам на истца возлагается основное бремя по доказыванию неразумности и противоправности деятельности привлекаемых к ответственности лиц. Недобросовестность, уточняет юрист, может, например, выражаться в сокрытии документов общества и информации о сделках, а также в их совершении без соответствующих корпоративных процедур.

Тимофей Корнев