Юрий Бяков ушел в розыск

Следователи столичной полиции обратились в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего главы работавшей в сфере IT-технологий группы компаний «Астерос» Юрия Бякова. Бизнесмену, чьи структуры выполняли работы в рамках подготовки Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу-2018, вменяется в вину невозврат валютной выручки из-за рубежа. При этом как он сам, так и его компании уже признаны банкротами, задолжав в общей сложности 30 млрд руб. Объявленный в розыск господин Бяков давно находится за границей, где его продолжают преследовать настойчивые кредиторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кредиторы и правоохранители преследуют Юрия Бякова (на фото) по всему миру

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Кредиторы и правоохранители преследуют Юрия Бякова (на фото) по всему миру

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

С ходатайством о заочном аресте 52-летнего Юрия Бякова в Тверской суд столицы обратились следователи ГСУ ГУ МВД по Москве. В их производстве находится уголовное дело о невозврате валютной выручки из-за рубежа в особо крупном размере (ч. 2 ст. 193 УК РФ). Стоит отметить, что согласно примечанию к этой статье, особо крупный размер начинается от 150 млн руб. невозвращенных средств в течение года. При этом максимальное наказание, предусмотренное по данной статье УК, составляет пять лет, то есть относится к категории преступлений средней тяжести. По сложившейся практике, суды нечасто избирают для фигурантов подобных расследований, являющихся в основном предпринимателями, меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Однако судья Марина Багрова, очевидно, удовлетворит ходатайство следствия, поскольку обвиняемый давно скрылся за границей и объявлен в розыск. Сведения о нем размещены в общедоступной базе МВД.

Стоит отметить, что на момент подачи документов на арест бизнесмена он уже успел пройти несколько процедур банкротств.

В свое время ГК «Астерос» была одним из крупнейших игроков не только на рынке IT-технологий, но также систем безопасности и услуг в области IT-консалтинга и аутсорсинга. Сама ГК выросла из другой фирмы, где первоначально работал Юрий Бяков — менеджер с двумя высшими образованиями, который позже выкупил доли своих партнеров, став совладельцем, президентом и председателем правления «Астерос». Одним из важных направлений деятельности ГК стало участие в тендерах для оказания услуг в спортивной отрасли. В частности, «Астерос» боролась за право реконструкции «Лужников», разрабатывала проекты в различных сферах в рамках подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи и проходившему в России чемпионату мира по футболу-2018.

Впрочем, как раз к окончанию чемпионата у ГК настали черные дни. «Астерос», из которой уволилось почти 90% сотрудников, а другие через суд требовали неполученные деньги, не дожидаясь исков от кредиторов, сама подала в арбитраж, инициировав банкротство. По некоторым данным, на 2019 год общие долги ГК достигли суммы в 32 млрд руб. В длинном списке ее кредиторов числились Сбербанк, «Пересвет», банк «Зенит», МТС-банк, «Дом.РФ» и многие другие. Они, кстати, в свое время через суд добились ареста имущества ряда бывших руководителей «Астерос» почти на 14 млрд руб. в рамках привлечения к субсидиарной ответственности. Однако самого господина Бякова среди ответчиков не оказалось. Суд отказал и в наложении обеспечительных мер, так как в отношении него с 2018 года шла процедура личного банкротства, закончившаяся через три года.

Интересно, что в ходе разбирательства в Арбитражном суде Москвы выяснилось — параллельно процедура банкротства Юрия Бякова велась в Израиле.

Московские финансовые управляющие бизнесмена даже наняли израильского адвоката для того, чтобы отслеживать события на процессе. Тем более что мировой суд города Ришон-ле-Цион признал производство по делу о банкротстве, которое велось в отношении господина Бякова в России. Сам должник, недовольный таким поворотом событий, пытался обжаловать действия управляющих, выдавших доверенности израильскому юристу, но безуспешно. При этом вскоре в СМИ появились сообщения, что Юрий Бяков начал банкротиться и в Великобритании. Очевидно, опасаясь того, что он может пытаться с помощью зарубежных процессов спрятать выведенные активы, российские правоохранители решили объявить его в международный розыск в рамках уголовного дела о невозврате валютной выручки на родину, совершенном, по некоторым данным, с помощью притворной сделки. А заочный арест в этом случае является обязательным условием для розыска по линии Интерпола и соглашений о правовой помощи с другими государствами.

Сергей Сергеев