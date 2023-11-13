Регионам отгрузили землю

Региональные застройщики продолжают пополнять земельные банки в Москве, приобретая площадки у столичных игроков. Так, «Аквилон» может выкупить 1,6 га на Варшавском шоссе на юге города у Capital Group, но застроить в этом районе гораздо больше — 13,4 га. Эксперты считают, что в будущем объем рыночных сделок по продаже земель под застройку в Москве может сократиться из-за роста числа проектов комплексного развития территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Capital Group Павла Тё договорилась о продаже 1,6 га на Варшавском шоссе на юге Москвы «Аквилону», рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. В Capital Group отказались от комментариев. В «Аквилоне» не ответили на запрос “Ъ”.

Capital Group приобрела эти земли зимой прошлого года у ГК «Регион» Сергея Сударикова (см. “Ъ” от 12 декабря 2022 года). Тогда в сделку вошли 1,6 га оценочно за 600–900 млн руб. Но позже стало известно, что Capital Group разрабатывает проект планировки 13,4 га, куда входит и бывший актив «Региона».

По данным СПАРК, в октябре 2023 года 50% в компании «Дикта-О», на балансе которой находится площадка, получила Ольга Агафонова. Она, по данным собеседников “Ъ”, связана с группой «Аквилон». Еще 20% в компании осталось за сыном владельца Capital Group Павла Тё Германом, и по 15% — у топ-менеджеров группы. Директор департамента девелопмента Nikoliers Тимур Рывкин оценивает сумму покупки «Аквилоном» площадки под комплексное развитие на Варшавском шоссе в 3,5–4 млрд руб.

«Аквилон», принадлежащий на паритететных началах Дмитрию Рогатых и Александру Фролову, строит жилье в Архангельске, Петербурге и Москве. По собственным данным, портфель проектов насчитывает более 200 объектов общей площадью 2 млн кв. м. Текущий объем строительства составляет 654 тыс. кв. м, указано в информсистеме «Наш.Дом.РФ».

«Аквилон» уже выкупал в 2020 году у Capital Group 4,5 га в Рождествено под новые очереди жилого комплекса «Мир Митино», а в начале этого года — права на строительство 90 тыс. кв. м в границах транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная». Кроме того, компании совместно создают ТПУ «Зорге», где будет построено почти 250 тыс. кв. м недвижимости.

Особенности согласования застройки в Москве достаточно специфические, поэтому региональные застройщики покупают участки у столичных девелоперов, занимающихся получением разрешительной документации, констатирует основательница «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Последние годы продажа площадок с готовым пакетом документов — одно из направлений деятельности Capital Group, отмечает старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Полина Митина. В этом году девелопер продал несколько крупных участков разным компаниям — 6,5 га на Дубнинской улице и 4 га у станции «Бульвар Рокоссовского».

Но сейчас власти Москвы пытаются больше согласовывать проекты в рамках комплексного развития территорий (КРТ), что может привести к сокращению объемов рыночных сделок по покупке площадок, считает директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев. Возможно, продолжает он, через несколько лет все крупные проекты будут реализовываться по механизму КРТ.

Если в 2020 году и первой половине 2021 года, когда программа КРТ только стартовала в Москве, было заключено два договора — с «РГ-Девелопмент» и «Интеко», то в 2023 году их стало заметно больше. Промзону в Выхино застроит «Аквилон», площадку «Вагоноремонта» — ГК «Основа» Александра Ручьева, а Capital Group — 63 га бывшей территории завода МиГ. Но теперь застройщики будут подходить консервативно к пополнению земельных банков, считает Полина Митина. По ее словам, перспективы со спросом неочевидны из-за возможной отмены в будущем году льготной ипотеки: на этом фоне число новых проектов на рынке может заметно снизиться.

Дарья Андрианова