Инвесторы сдают землю

Несмотря на общее снижение инвестиций в покупку площадок под строительство, некоторые активы все еще привлекают девелоперов. Так, Capital Group Павла Тё выкупила 1,6 га на юге Москвы у структуры ГК «Регион» Сергея Сударикова. На участке можно построить 45 тыс. кв. м жилья или апартаментов стоимостью до 15 млрд руб. либо перепродать площадку другим девелоперам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Capital Group Павла Тё 8 декабря стала владельцем 100% ООО «Дикта-О», на балансе которого находится 1,6 га в Нагорном проезде в районе станции «Верхние Котлы» на юге Москвы. Это следует из данных ЕГРЮЛ и ЕГРН. В Capital Group отказались от комментариев.

Прежним владельцем площадки был ЗПИФ «Акцент», а гендиректором «Дикта-О» до сделки выступал Алексей Яшин. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Яшин также возглавляет ООО «Адажиоинвест», ООО «Алгоритминвест», ООО «Бизнесконцепт» и АО РАНП. Учредителем РАНП, следует из СПАРК, выступает структура ГК «Регион» Сергея Сударикова УК «Портфельные инвестиции». В профиле Алексея Яшина на LinkedIn местом работы также указана ГК «Регион». Источник “Ъ” на рынке недвижимости подтвердил, что участок принадлежал группе. В ГК «Регион» “Ъ” не ответили.

Capital Group строит жилье и коммерческую недвижимость в Москве. Общий портфель реализованных проектов, по собственным данным,— 9 млн кв. м. Среди объектов группы — многофункциональные центры ОКО и «Город столиц» в деловом квартале «Москва-Сити», проект редевелопмента Бадаевского пивоваренного завода и т. д.

Площадка в Нагорном проезде могла стоить около 600 млн руб., считает управляющий партнер NF Group Алексей Новиков. Директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает актив дороже — в 800–900 млн руб. По подсчетам председателя совета директоров «Бест-Новостроя» Ирины Доброхотовой, на участке можно построить 45 тыс. кв. м жилья или апартаментов, на что потребуется 5 млрд руб. Выручка от продаж может достичь 12–15 млрд руб., прогнозирует эксперт.

В этом году девелоперы покупают меньше площадок под строительство жилья, чем ранее. В 2021 году застройщики инвестировали в участки 215 млрд руб., что составило 55% от общего объема вложений в коммерческую недвижимость. В 2022 году показатель может упасть на 34%, до 140 млрд руб., прогнозировали в CORE.XP. Некоторые сделки с участками срывались. Так, ГК ФСК не смогла выкупить 14 га на юго-востоке Москвы, где планировалось построить 500 тыс. кв. м жилья, из-за сложностей с привлечением кредитов. Хотя на некоторые активы все же нашлись инвесторы. В августе Invest AG акционеров Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова выкупила 130 га в Новой Москве у покидающей российский рынок чешской PPF Group.

Гендиректор ГК «Гео Девелопмент» Максим Лещев считает, что у ГК «Регион» могли возникнуть трудности с получением разрешительной документации на строительство, потому группа решила продать площадку. А Capital Group может покупать активы в местах, где ограничена застройка жилыми домами: компания компетентна в оформлении градостроительной документации даже на сложных площадках, считает он.

Кроме того, отмечает господин Лещев, Capital Group может продать эту площадку другому девелоперу после получения документов, выручив в несколько раз больше. Такая практика нередка для девелопера. В 2020 году Capital Group продала около 1 га на севере Москвы ГК «Основа» Александра Ручьева, а в 2022 году вышла из проекта по строительству 400 тыс. кв. м жилья, переуступив его «Кортросу» Виктора Вексельберга. Участок в Нагорном проезде будет востребован у девелоперов, так как площадки в пределах Москвы по-прежнему в дефиците, а ближе к центру их почти нет, говорит Максим Лещев.

Дарья Андрианова