В Воронеже устранена коммунальная авария, лишившая воды 79 тыс. человек

Специалисты воронежского «Росводоканала» устранили последствия коммунальной аварии, которая лишила водоснабжения 79 тыс. жителей Воронежа, сообщила пресс-служба компании в Telegram.

«Специалисты закончили работы по замене поврежденного водовода. Теперь им предстоит открыть задвижки, чтобы восстановить подачу ресурса. Холодное водоснабжение в домах Центрального и части Коминтерновского района будет восстанавливаться постепенно»,— говорится в сообщении «Росводоканала Воронеж».

Водоснабжение в Центральном районе Воронежа было остановлено в ночь на 12 ноября. В мэрии сообщили, что причиной отключения воды стала течь из-за трещины в камере водовода диаметром 700 мм. Власти Воронежа организовали подвоз питьевой и технической воды.

Эрдни Кагалтынов